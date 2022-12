Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Xbox Game Pass

Diese Woche ist es der Xbox Game Pass, den ich seit der Xbox Series X bei mir daheim als Ultimate-Version nutze. Diese beinhaltet etwas mehr als das normale Abo, vor allem die Spiele von EA sind da für mich gerne mal ein sehr netter Bonus.

Was ist der Xbox Game Pass? Das ist ein Abo für 10 Euro im Monat, mit dem ihr alle Spiele im Abo zocken könnt. Es kommen immer wieder neue Spiele dazu, aber es verschwinden auch Spiele. Und die Titel von Microsoft sind dauerhaft und ab Tag 1 im Abo enthalten. Selbst Blockbuster wie Halo oder Forza Horizon sind direkt dabei.

2022 war für mich zwar das Jahr der PlayStation 5 und ich habe nicht nur die Spiele von Sony gerne gespielt, auch viele Drittanbieter-Spiele wie The Callisto Protocol habe ich auf der PS5 getestet, da sie oft den DualSense-Controller unterstützen.

Doch jetzt zum Ende des Jahres gibt es eine kleine Lücke bei Sony und die habe ich genutzt, um ein bisschen meine Liste im Xbox Game Pass „abzuarbeiten“. Und das zeigte mir wieder die Stärke dieses Abos, die nicht nur darin besteht, dass die Spiele enthalten sind, mit diesem Abo fällt ein Kritikpunkt der heutigen Zeit weg.

Mittlerweile gibt es kaum noch Demos und auf Reviews kann man sich verlassen, aber Geschmack ist eben subjektiv. Und mit dem Xbox Game Pass probiere ich viele Spiele aus, die ich mir nicht kaufen würde. Manchmal sind auch Titel dabei, die nicht so gut bewertet wurden, mir dann aber am Ende doch viel Spaß machen.

Und mit xCloud kann ich ein Spiel auch einfach mal über die Cloud im Wohnzimmer starten und wenn es mir zusagt, dann lade ich es auf die Xbox im Büro. Das Abo ist und bleibt für mich die größte Stärke der Xbox im Vergleich mit der PlayStation.

Viele haben über die Feiertage und zwischen den Jahren vielleicht ein bisschen mehr Zeit oder sogar Urlaub, daher ist der Xbox Game Pass mein Tipp der Woche, da es sich anbietet, da einfach mal ein paar Spiele zu testen und anzuzocken.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->