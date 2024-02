Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Zelda Orchestra Concert

Diese Woche mache ich es ganz kurz, denn zum folgenden Video muss man nicht viel sagen, es ist das aktuelle Konzert mit Musik aus den Zelda-Spielen, welches im Rahmen von Nintendo Live 2024 stattfand und bereits bei YouTube zu finden ist.

Als jemand, der mit Zelda aufgewachsen ist, fast jedes Spiel der Reihe gespielt hat und bis heute ein großer Fan der Spiele ist, ist das Nostalgie pur. Die Titelmusik war zu Nokkia-Feature-Phone-Zeiten mein Klingelton und der Ton, der kommt, wenn man ein Geheimnis bei Zelda aufdeckt (siehe hier) war zeitgleich mein Ton für SMS.

Tolles Video, vor allem Zelda’s Lullaby könnte ich ständig im Hintergrund hören und auch Kakariko Village ist eine schöne und sehr entspannende Musik. Reinschauen:

