Mercedes-Benz meldet Gewinnplus trotz Absatzrückgang

Mercedes-Benz steigert den Gewinn im zweiten Quartal erstmals seit 2023 wieder gegenüber dem Vorjahr.

Der Stuttgarter Autobauer erhöhte das Konzernergebnis von 957 Millionen Euro auf rund 1,09 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 13,5 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebit) legte laut Unternehmensangaben sogar um 21,5 Prozent auf rund 1,55 Milliarden Euro zu.

Mercedes-Benz kämpft weiter mit sinkendem Absatz

Beim Umsatz konnte Mercedes-Benz die Entwicklung jedoch nicht drehen. Dieser sank im zweiten Quartal um 3,3 Prozent auf etwas mehr als 32 Milliarden Euro. Insgesamt verkaufte der Konzern rund 512.000 Pkw und Vans, sechs Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Besonders deutlich fiel der Absatz in China zurück. Bei den Pkw verzeichnete Mercedes dort laut Unternehmensangaben ein Minus von 30 Prozent.

Gleichzeitig hätten Maßnahmen zur Steigerung von Effizienz und Produktivität sowie Einsparungen das Ergebnis gestützt. Auch die Bereiche Vans und Financial Services trugen demnach zur Entwicklung bei.

Die Halbjahresbilanz bleibt rückläufig:

Konzernergebnis: rund 2,52 Milliarden Euro, minus 6,3 Prozent

Umsatz: minus 4,1 Prozent

Ebit: minus 3,1 Prozent

Absatz von Pkw und Vans: minus 6 Prozent im zweiten Quartal

Mercedes-Benz hatte bereits 2025 einen deutlichen Gewinneinbruch verzeichnet. Der Konzerngewinn sank damals von 10,4 auf 5,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen reagierte mit einem Sparprogramm, das im Juni 2026 nochmals verschärft wurde. Unter anderem wurde eine tarifliche Sonderzahlung verschoben. Die Diskussion über Arbeitskosten führte zu Protesten von Beschäftigten.

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