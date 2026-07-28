BMW plant eine echte Elektroauto-Überraschung für 2028

Mit dem elektrischen Zeitalter haben viele Marken ihr Portfolio verkleinert und sich auf das fokussiert, was in erster Linie gekauft wird. Doch BMW ist da eine kleine Ausnahme, denn man bringt auch die Elektroautos, die keine Bestseller sind.

Aktuell stellt man alles auf die „Neue Klasse“ um und mit diesem Wandel gibt es nicht nur die Autos für die Masse und die Performance-Versionen, es ist auch ein elektrischer Kombi vorgesehen. Und 2028 soll ein besonderes Modell folgen.

Erster BMW i4 Cabrio steht 2028 an

Laut dem (inoffiziellen) BMW Blog werden wir nicht nur einen neuen i4 (NA2) sehen, was BMW ja bereits nach dem Ende des aktuellen i4 selbst angedeutet hat, man plant laut Quelle sogar einen elektrischen Cabrio (NA3) auf Basis des i4.

Der ganz neue BMW i4 Cabrio, den es bisher übrigens noch nicht im Portfolio gibt, bekommt angeblich ein Stoffdach, was am geringeren Gewicht liegt. Ob man auch einen elektrischen BMW M4 plant, ist unklar, es wäre aber ein logischer Schritt.

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