Smartphones

Samsung Galaxy S27 Ultra: Eine „große“ Überraschung beim Akku

Autor-Bild
Von
|

Samsung bringt nächstes Jahr ein neues Modell mit der Galaxy S-Reihe auf den Markt, das Samsung Galaxy S27 Pro. Laut GalaxyClub, die bei solchen Leaks sehr zuverlässig sind, wird es Samsung mit einem 5.200 mAh großen Akku bewerben.

Moment, das wäre ja mehr als im aktuellen Samsung Galaxy S26 Ultra, welches auf 5.000 mAh kommt? Richtig, aber da gibt es laut Quelle endlich auch mal ein recht großes Upgrade. Das Samsung Galaxy S27 Ultra wird wohl 5.700 mAh erhalten.

Das dürfte daran liegen, dass Samsung nach den Fold-Modellen auch in der S-Reihe endlich die neuen Silizium-Karbon-Akkus für eine höhere Energiedichte nutzt und damit zur Konkurrenz aufschließt. Die verbaut zwar mittlerweile noch größere Akkus, aber immerhin gibt es hier nach vielen Jahren endlich mal ein Upgrade.

Kommentar: Ich werde die Pixel Watch 5 nur unter einer Bedingung kaufen

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% wird uns auf dem Sommer-Event von Google die fünfte Generation der Pixel Watch erwarten, die…27. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Samsung Galaxy S27 Ultra: Eine „große“ Überraschung beim Akku
Weitere Neuigkeiten
BMW plant eine echte Elektroauto-Überraschung für 2028
in Mobilität
Apple iOS 26.6 ist da: Dieses Update ist wichtig für iOS 27
in Firmware und Updates
Kommentar: Ich werde die Pixel Watch 5 nur unter einer Bedingung kaufen
in Kommentar
Tonies überrascht mit neuer Toniebox Lite
in Smart Home
Doctor Strange Marvel Header
Neue Marvel-Film: Fokus auf mehr „Qualität“ offiziell bestätigt
in Unterhaltung
Neue Regelung soll Bahnverkehr bei Hitzewellen stabilisieren
in Mobilität
Porsche sichert Standorte bis 2035 und streicht weitere 5.000 Stellen
in Mobilität
Ja Mobil Penny Mobil
ja! mobil und Penny Mobil verdoppeln Datenvolumen im Prepaid Basic
in Tarife
VW fordert höhere EU-Zölle auf chinesische Plug-in-Hybride
in Mobilität
Bank Of Scotland
Bank of Scotland: Tagesgeld-Aktion mit 3 % p. a. gestartet – für bis zu 12 Monate
in Fintech