Samsung Galaxy S27 Ultra: Eine „große“ Überraschung beim Akku

Samsung bringt nächstes Jahr ein neues Modell mit der Galaxy S-Reihe auf den Markt, das Samsung Galaxy S27 Pro. Laut GalaxyClub, die bei solchen Leaks sehr zuverlässig sind, wird es Samsung mit einem 5.200 mAh großen Akku bewerben.

Moment, das wäre ja mehr als im aktuellen Samsung Galaxy S26 Ultra, welches auf 5.000 mAh kommt? Richtig, aber da gibt es laut Quelle endlich auch mal ein recht großes Upgrade. Das Samsung Galaxy S27 Ultra wird wohl 5.700 mAh erhalten.

Das dürfte daran liegen, dass Samsung nach den Fold-Modellen auch in der S-Reihe endlich die neuen Silizium-Karbon-Akkus für eine höhere Energiedichte nutzt und damit zur Konkurrenz aufschließt. Die verbaut zwar mittlerweile noch größere Akkus, aber immerhin gibt es hier nach vielen Jahren endlich mal ein Upgrade.

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