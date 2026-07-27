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Neue Marvel-Film: Fokus auf mehr „Qualität“ offiziell bestätigt

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Kevin Feige würde sich vermutlich nicht hinstellen und von miserablen Marvel-Adaptionen sprechen, die wir da teilweise in den letzten Jahren und seit Endgame gesehen haben, aber er hat bei Empire zugegeben, dass die Qualität nicht immer im Fokus stand. In der Masse an Inhalten ging vielleicht auch einiges unter.

Das soll sich ändern, so der Chef der Marvel Studios im Interview, denn Qualität war zwar immer wichtig, wird aber wieder entscheidend. Daher werden wir zwischen Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars keinen neuen Marvel-Film sehen.

Die ersten Details zur Roadmap ab 2028 gab es am Wochenende, aber der Fokus gilt jetzt dem neuen Spider-Man und dann voll und ganz den beiden Avengers-Filmen bei den Marvel Studios. Secret Wars wird dann das große Finale und dann hakt man das alles ab und wir werden endlich einen richtigen Neustart sehen.

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