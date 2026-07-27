Firmware und Updates

Apple iOS 26.6 ist da: Dieses Update ist wichtig für iOS 27

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Apple hat heute, wie wir es uns schon dachten, iOS 26.6 (und weitere Updates für andere Produkte) veröffentlicht. Es dürfte das letzte größere Update für iOS 26 vor iOS 27 im September sein und es ist übrigens für genau diesen Schritt wichtig.

Wie Apple im Changelog betont gibt es nicht nur Fehlerbehebungen und es werden Sicherheitslücken geschlossen, man „optimiert den Spotlight-Index, um diesen für iOS 27 vorzubereiten“. Man sollte es also durchaus vor September installieren.

Neuerungen gibt es aber keine mehr, die Entwicklung ist abgeschlossen, wenn wir noch iOS 26.7 sehen, dann erst nach iOS 27 und für die Modelle, die iOS 27 nicht im Herbst bekommen. Ein Update im Stil von iOS 26.6.1 wäre allerdings denkbar.

Die Apple Watch steht kurz vor einer „umfassenden Neugestaltung“

Apple plant eine Apple Watch Series 12 (N237 und N238, WLAN und 5G) sowie Apple Watch Ultra 4 (N240) für…27. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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