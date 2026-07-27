Porsche sichert Standorte bis 2035 und streicht weitere 5.000 Stellen

Porsche sichert seine Standorte bis 2035 und plant zugleich den Abbau von weiteren 5.000 Stellen.

Die Porsche AG hat mit dem Gesamtbetriebsrat ein Zukunftspaket für die strategische Neuausrichtung des Unternehmens vereinbart. Bestandteil ist eine Verlängerung der Standortsicherung für Zuffenhausen und Weissach bis Ende 2035. Betriebsbedingte Kündigungen sind in diesem Zeitraum ausgeschlossen.

Gleichzeitig will Porsche bis 2035 insgesamt 2,1 Milliarden Euro in die beiden Standorte investieren. Laut Unternehmensangaben sollen damit unter anderem die Produktion zweitüriger Sportwagen in Zuffenhausen, der Ausbau des Sonderwunschprogramms sowie Entwicklungsarbeiten in Weissach abgesichert werden. Die Details der Strategie „Sportwagenschmiede 35“ sollen im Oktober vorgestellt werden.

Porsche senkt Kosten und verändert Arbeitsbedingungen

Zur Finanzierung der Investitionen sieht das Paket verschiedene Einsparungen und Änderungen vor. Beschäftigte und Management verzichten insgesamt temporär auf 3,5 Prozent aus aktuellen und künftigen Tariferhöhungen. Das Weihnachtsgeld wird bis 2035 ebenfalls angepasst. Mobiles Arbeiten ist künftig auf maximal acht Tage pro Monat begrenzt.

Zusätzlich sollen bis 2035 weitere 5.000 Stellen sozialverträglich abgebaut werden. Das war bereits erwartet worden. Dies soll laut Porsche vor allem über natürliche Fluktuation, demografische Effekte, Altersteilzeit und freiwillige Aufhebungsverträge erfolgen. Für IG-Metall-Mitglieder sind außerdem ein zusätzlicher freier Tag und ein jährlicher Wertgutschein über 200 Euro vorgesehen.

Ich sehe das Zukunftspaket vor allem als Kombination aus langfristiger Standortsicherung, hohen Investitionen und deutlichen Einschnitten bei Kosten und Beschäftigung. Entscheidend wird sein, wie Porsche die vereinbarten Maßnahmen und Investitionen bis 2035 tatsächlich umsetzt.

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