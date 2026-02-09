Mercedes: Die elektrische A-Klasse wird ein „verdammt attraktives Auto“

Mercedes plant mittlerweile doch ein neues Einsteigermodell für die Zukunft und will auch im elektrischen Zeitalter an der A-Klasse festhalten. Wobei unklar ist, ob das neue Einsteigermodell am Ende so heißt, wenn es 2028 auf den Markt kommt.

Sicher sei jedoch, dass es „ein verdammt attraktives Auto“ wird, so der Chef laut Automobilwoche. Die will übrigens von Insidern erfahren haben, dass Mercedes hier ein neues Crossover-Modell entwickelt, welches SUV und Van vereinen soll.

Das fünfte MMA-Modell steht an

Basis ist die MMA-Plattform, die eigentlich nur aus CLA, CLA Shooting Brake sowie GLA und GLB bestehen sollte, jetzt aber um dieses fünfte Modell ergänzt wird. Die Produktion ist in Kecskemét (Ungarn) geplant und der Fokus liegt wohl auf Europa.

Schön zu sehen, dass Mercedes einlenkt und doch noch ein preiswerteres Modell geplant hat, diese Einsicht hatte man auch bei Audi (BMW geht sogar noch einen Schritt weiter). Das werden natürlich keine günstigen Elektroautos, da muss man sich nichts vormachen, aber die Marken wollen ja auch Premiummarken bleiben.