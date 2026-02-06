Neuer Monat, neue Spitzenreiter: Diese Modelle dominierten den Januar 2026

Die Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes weist für Januar 2026 mehrere neue Spitzenreiter bei Modellen und alternativen Antriebsarten aus.

Das Kraftfahrt-Bundesamt berichtet für den Berichtsmonat Januar 2026 von Veränderungen an der Spitze mehrerer Fahrzeugsegmente. Im Segment der Minis erreichte der Fiat 500 die meisten Neuzulassungen, während in der Oberklasse die Mercedes S-Klasse führend war.

Bei den SUVs belegte der VW T-Roc den ersten Platz. In den übrigen Segmenten blieben die jeweils zulassungsstärksten Modelle im Vergleich zum Vormonat unverändert.

Eine detaillierte Neuzulassungsstatistik nach Segmenten und Modellreihen für Januar 2026 wird laut Kraftfahrt-Bundesamt in Kürze veröffentlicht. Die aktuelle Mitteilung beschränkt sich auf die Spitzenpositionen innerhalb der einzelnen Klassen.

Zulassungsstärkste Modelle nach alternativen Antriebsarten

Auch bei den alternativen Antriebsarten verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt gegenüber dem Vormonat mehrere Veränderungen. Bei den batterieelektrischen Fahrzeugen führte im Januar 2026 der Skoda Elroq die Zulassungsstatistik an. In der Kategorie Brennstoffzelle war der Hyundai Nexo das meistzugelassene Modell.

Führende Modelle nach Antriebsart im Januar 2026

BEV: Skoda Elroq

Brennstoffzelle: Hyundai Nexo

Hybrid ohne Plug-in: VW T-Roc

Gas gesamt: Dacia Duster

Bei den übrigen Antriebsarten blieben die Spitzenreiter laut Behörde unverändert. Der Volvo XC60 führte weiterhin die Kategorie Plug-in-Hybrid an, während bei den Voll-Hybriden erneut der Toyota Yaris an der Spitze lag. Für Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb wurden im Januar 2026 keine Neuzulassungen gemeldet.

Neuzulassungen von Personenkraftwagen im Januar 2026 nach Segmenten

Minis Neuzulassungen Januar 2026: 3.473 Anteil am Gesamtmarkt: 1,8 % Veränderung gegenüber Januar 2025: -23,3 % Zulassungsstärkstes Modell: Fiat 500 Neuzulassungen Modell: 1.094 Anteil innerhalb des Segments: 31,5 % Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: +547,3 %

Kleinwagen Neuzulassungen Januar 2026: 24.514 Anteil am Gesamtmarkt: 12,6 % Veränderung gegenüber Januar 2025: -2,1 % Zulassungsstärkstes Modell: Opel Corsa Neuzulassungen Modell: 3.705 Anteil innerhalb des Segments: 15,1 % Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: +50,4 %

Kompaktklasse Neuzulassungen Januar 2026: 29.503 Anteil am Gesamtmarkt: 15,2 % Veränderung gegenüber Januar 2025: -12,5 % Zulassungsstärkstes Modell: VW Golf Neuzulassungen Modell: 6.529 Anteil innerhalb des Segments: 22,1 % Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: -15,1 %

Mittelklasse Neuzulassungen Januar 2026: 16.022 Anteil am Gesamtmarkt: 8,3 % Veränderung gegenüber Januar 2025: +0,5 % Zulassungsstärkstes Modell: VW Passat Neuzulassungen Modell: 3.068 Anteil innerhalb des Segments: 19,1 % Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: -18,8 %

Obere Mittelklasse Neuzulassungen Januar 2026: 10.610 Anteil am Gesamtmarkt: 5,5 % Veränderung gegenüber Januar 2025: -3,9 % Zulassungsstärkstes Modell: Audi A6 Neuzulassungen Modell: 3.363 Anteil innerhalb des Segments: 31,7 % Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: +96,6 %

Oberklasse Neuzulassungen Januar 2026: 1.076 Anteil am Gesamtmarkt: 0,6 % Veränderung gegenüber Januar 2025: -28,5 % Zulassungsstärkstes Modell: Mercedes S-Klasse Neuzulassungen Modell: 266 Anteil innerhalb des Segments: 24,7 % Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: -37,3 %

SUVs Neuzulassungen Januar 2026: 63.067 Anteil am Gesamtmarkt: 32,5 % Veränderung gegenüber Januar 2025: -0,6 % Zulassungsstärkstes Modell: VW T-Roc Neuzulassungen Modell: 3.859 Anteil innerhalb des Segments: 6,1 % Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: -40,3 %

Geländewagen Neuzulassungen Januar 2026: 23.930 Anteil am Gesamtmarkt: 12,3 % Veränderung gegenüber Januar 2025: -13,9 % Zulassungsstärkstes Modell: VW Tiguan Neuzulassungen Modell: 4.228 Anteil innerhalb des Segments: 17,7 % Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: -36,5 %

Sportwagen Neuzulassungen Januar 2026: 1.417 Anteil am Gesamtmarkt: 0,7 % Veränderung gegenüber Januar 2025: -6,0 % Zulassungsstärkstes Modell: Porsche 911 Neuzulassungen Modell: 980 Anteil innerhalb des Segments: 69,2 % Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: +14,1 %

Mini-Vans Neuzulassungen Januar 2026: 1.406 Anteil am Gesamtmarkt: 0,7 % Veränderung gegenüber Januar 2025: -23,5 % Zulassungsstärkstes Modell: Peugeot 3008 Neuzulassungen Modell: 957 Anteil innerhalb des Segments: 68,1 % Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: +44,1 %

Großraum-Vans Neuzulassungen Januar 2026: 3.770 Anteil am Gesamtmarkt: 1,9 % Veränderung gegenüber Januar 2025: -25,7 % Zulassungsstärkstes Modell: Mercedes V-Klasse Neuzulassungen Modell: 1.481 Anteil innerhalb des Segments: 39,3 % Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: -32,6 %

Utilities Neuzulassungen Januar 2026: 10.068 Anteil am Gesamtmarkt: 5,2 % Veränderung gegenüber Januar 2025: -10,1 % Zulassungsstärkstes Modell: VW Transporter Neuzulassungen Modell: 2.341 Anteil innerhalb des Segments: 23,3 % Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: -7,4 %

Wohnmobile Neuzulassungen Januar 2026: 4.005 Anteil am Gesamtmarkt: 2,1 % Veränderung gegenüber Januar 2025: +11,8 % Zulassungsstärkstes Modell: Fiat Ducato Neuzulassungen Modell: 1.581 Anteil innerhalb des Segments: 39,5 % Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: +19,3 %

Sonstige Neuzulassungen Januar 2026: 1.120 Anteil am Gesamtmarkt: 0,6 % Veränderung gegenüber Januar 2025: -21,4 %

Insgesamt Neuzulassungen Januar 2026: 193.981 Veränderung gegenüber Januar 2025: -6,6 %



Neuzulassungen von Personenkraftwagen im Januar 2026 mit alternativen Antrieben