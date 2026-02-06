Neuer Monat, neue Spitzenreiter: Diese Modelle dominierten den Januar 2026
Die Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes weist für Januar 2026 mehrere neue Spitzenreiter bei Modellen und alternativen Antriebsarten aus.
Das Kraftfahrt-Bundesamt berichtet für den Berichtsmonat Januar 2026 von Veränderungen an der Spitze mehrerer Fahrzeugsegmente. Im Segment der Minis erreichte der Fiat 500 die meisten Neuzulassungen, während in der Oberklasse die Mercedes S-Klasse führend war.
Bei den SUVs belegte der VW T-Roc den ersten Platz. In den übrigen Segmenten blieben die jeweils zulassungsstärksten Modelle im Vergleich zum Vormonat unverändert.
Eine detaillierte Neuzulassungsstatistik nach Segmenten und Modellreihen für Januar 2026 wird laut Kraftfahrt-Bundesamt in Kürze veröffentlicht. Die aktuelle Mitteilung beschränkt sich auf die Spitzenpositionen innerhalb der einzelnen Klassen.
Zulassungsstärkste Modelle nach alternativen Antriebsarten
Auch bei den alternativen Antriebsarten verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt gegenüber dem Vormonat mehrere Veränderungen. Bei den batterieelektrischen Fahrzeugen führte im Januar 2026 der Skoda Elroq die Zulassungsstatistik an. In der Kategorie Brennstoffzelle war der Hyundai Nexo das meistzugelassene Modell.
Führende Modelle nach Antriebsart im Januar 2026
- BEV: Skoda Elroq
- Brennstoffzelle: Hyundai Nexo
- Hybrid ohne Plug-in: VW T-Roc
- Gas gesamt: Dacia Duster
Bei den übrigen Antriebsarten blieben die Spitzenreiter laut Behörde unverändert. Der Volvo XC60 führte weiterhin die Kategorie Plug-in-Hybrid an, während bei den Voll-Hybriden erneut der Toyota Yaris an der Spitze lag. Für Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb wurden im Januar 2026 keine Neuzulassungen gemeldet.
Neuzulassungen von Personenkraftwagen im Januar 2026 nach Segmenten
- Minis
- Neuzulassungen Januar 2026: 3.473
- Anteil am Gesamtmarkt: 1,8 %
- Veränderung gegenüber Januar 2025: -23,3 %
- Zulassungsstärkstes Modell: Fiat 500
- Neuzulassungen Modell: 1.094
- Anteil innerhalb des Segments: 31,5 %
- Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: +547,3 %
- Kleinwagen
- Neuzulassungen Januar 2026: 24.514
- Anteil am Gesamtmarkt: 12,6 %
- Veränderung gegenüber Januar 2025: -2,1 %
- Zulassungsstärkstes Modell: Opel Corsa
- Neuzulassungen Modell: 3.705
- Anteil innerhalb des Segments: 15,1 %
- Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: +50,4 %
- Kompaktklasse
- Neuzulassungen Januar 2026: 29.503
- Anteil am Gesamtmarkt: 15,2 %
- Veränderung gegenüber Januar 2025: -12,5 %
- Zulassungsstärkstes Modell: VW Golf
- Neuzulassungen Modell: 6.529
- Anteil innerhalb des Segments: 22,1 %
- Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: -15,1 %
- Mittelklasse
- Neuzulassungen Januar 2026: 16.022
- Anteil am Gesamtmarkt: 8,3 %
- Veränderung gegenüber Januar 2025: +0,5 %
- Zulassungsstärkstes Modell: VW Passat
- Neuzulassungen Modell: 3.068
- Anteil innerhalb des Segments: 19,1 %
- Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: -18,8 %
- Obere Mittelklasse
- Neuzulassungen Januar 2026: 10.610
- Anteil am Gesamtmarkt: 5,5 %
- Veränderung gegenüber Januar 2025: -3,9 %
- Zulassungsstärkstes Modell: Audi A6
- Neuzulassungen Modell: 3.363
- Anteil innerhalb des Segments: 31,7 %
- Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: +96,6 %
- Oberklasse
- Neuzulassungen Januar 2026: 1.076
- Anteil am Gesamtmarkt: 0,6 %
- Veränderung gegenüber Januar 2025: -28,5 %
- Zulassungsstärkstes Modell: Mercedes S-Klasse
- Neuzulassungen Modell: 266
- Anteil innerhalb des Segments: 24,7 %
- Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: -37,3 %
- SUVs
- Neuzulassungen Januar 2026: 63.067
- Anteil am Gesamtmarkt: 32,5 %
- Veränderung gegenüber Januar 2025: -0,6 %
- Zulassungsstärkstes Modell: VW T-Roc
- Neuzulassungen Modell: 3.859
- Anteil innerhalb des Segments: 6,1 %
- Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: -40,3 %
- Geländewagen
- Neuzulassungen Januar 2026: 23.930
- Anteil am Gesamtmarkt: 12,3 %
- Veränderung gegenüber Januar 2025: -13,9 %
- Zulassungsstärkstes Modell: VW Tiguan
- Neuzulassungen Modell: 4.228
- Anteil innerhalb des Segments: 17,7 %
- Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: -36,5 %
- Sportwagen
- Neuzulassungen Januar 2026: 1.417
- Anteil am Gesamtmarkt: 0,7 %
- Veränderung gegenüber Januar 2025: -6,0 %
- Zulassungsstärkstes Modell: Porsche 911
- Neuzulassungen Modell: 980
- Anteil innerhalb des Segments: 69,2 %
- Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: +14,1 %
- Mini-Vans
- Neuzulassungen Januar 2026: 1.406
- Anteil am Gesamtmarkt: 0,7 %
- Veränderung gegenüber Januar 2025: -23,5 %
- Zulassungsstärkstes Modell: Peugeot 3008
- Neuzulassungen Modell: 957
- Anteil innerhalb des Segments: 68,1 %
- Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: +44,1 %
- Großraum-Vans
- Neuzulassungen Januar 2026: 3.770
- Anteil am Gesamtmarkt: 1,9 %
- Veränderung gegenüber Januar 2025: -25,7 %
- Zulassungsstärkstes Modell: Mercedes V-Klasse
- Neuzulassungen Modell: 1.481
- Anteil innerhalb des Segments: 39,3 %
- Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: -32,6 %
- Utilities
- Neuzulassungen Januar 2026: 10.068
- Anteil am Gesamtmarkt: 5,2 %
- Veränderung gegenüber Januar 2025: -10,1 %
- Zulassungsstärkstes Modell: VW Transporter
- Neuzulassungen Modell: 2.341
- Anteil innerhalb des Segments: 23,3 %
- Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: -7,4 %
- Wohnmobile
- Neuzulassungen Januar 2026: 4.005
- Anteil am Gesamtmarkt: 2,1 %
- Veränderung gegenüber Januar 2025: +11,8 %
- Zulassungsstärkstes Modell: Fiat Ducato
- Neuzulassungen Modell: 1.581
- Anteil innerhalb des Segments: 39,5 %
- Veränderung Modell gegenüber Januar 2025: +19,3 %
- Sonstige
- Neuzulassungen Januar 2026: 1.120
- Anteil am Gesamtmarkt: 0,6 %
- Veränderung gegenüber Januar 2025: -21,4 %
- Insgesamt
- Neuzulassungen Januar 2026: 193.981
- Veränderung gegenüber Januar 2025: -6,6 %
Neuzulassungen von Personenkraftwagen im Januar 2026 mit alternativen Antrieben
- Elektro (BEV)
- Neuzulassungen Januar 2026: 42.692
- Anteil am Gesamtmarkt: 22,0 %
- Veränderung gegenüber Januar 2025: +23,8 %
- Zulassungsstärkstes Modell: Skoda Elroq
- Neuzulassungen Modell: 3.121
- Anteil innerhalb der Antriebsart: 7,3 %
- Plug-in-Hybrid
- Neuzulassungen Januar 2026: 21.790
- Anteil am Gesamtmarkt: 11,2 %
- Veränderung gegenüber Januar 2025: +23,0 %
- Zulassungsstärkstes Modell: Volvo XC60
- Neuzulassungen Modell: 1.229
- Anteil innerhalb der Antriebsart: 5,6 %
- Brennstoffzelle
- Neuzulassungen Januar 2026: 2
- Anteil am Gesamtmarkt: 0,0 %
- Zulassungsstärkstes Modell: Hyundai Nexo
- Neuzulassungen Modell: 1
- Anteil innerhalb der Antriebsart: 50,0 %
- Hybrid ohne Plug-in
- Neuzulassungen Januar 2026: 58.206
- Anteil am Gesamtmarkt: 30,0 %
- Veränderung gegenüber Januar 2025: -1,8 %
- Zulassungsstärkstes Modell: VW T-Roc
- Neuzulassungen Modell: 2.510
- Anteil innerhalb der Antriebsart: 4,3 %
- darunter Voll-Hybrid
- Neuzulassungen Januar 2026: 9.054
- Anteil am Gesamtmarkt: 4,7 %
- Veränderung gegenüber Januar 2025: +17,9 %
- Zulassungsstärkstes Modell: Toyota Yaris
- Neuzulassungen Modell: 992
- Anteil innerhalb der Antriebsart: 11,0 %
- Gas insgesamt
- Neuzulassungen Januar 2026: 280
- Anteil am Gesamtmarkt: 0,1 %
- Veränderung gegenüber Januar 2025: -67,4 %
- Zulassungsstärkstes Modell: Dacia Duster
- Neuzulassungen Modell: 97
- Anteil innerhalb der Antriebsart: 34,6 %
- Alternative Antriebe insgesamt
- Neuzulassungen Januar 2026: 122.970
- Anteil am Gesamtmarkt: 63,4 %
- Veränderung gegenüber Januar 2025: +9,5 %
in Telekom
in Dienste
in Mobilität
in Dienste
in News
in Gaming
in Mobilität
in Firmware und OS
in Smart Home
in Smartphones