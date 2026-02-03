Audi A2 e-tron kommt: Der Kompakte steht 2026 an

Audi hat vor ein paar Monaten erkannt, dass ein Q4 e-tron zu teuer als Einstieg in die Elektromobilität der VW-Marke ist und sich dazu entscheiden, dass ein kompakteres Modell darunter kommt. Es wird ein Audi A2 e-tron.

Das hat Autocar von zuverlässigen Quellen im Management bei Audi erfahren und wir werden das Elektroauto noch 2026 sehen. Der elektrische A2 ersetzt dann den A1 und Q2 im Lineup, diese Modelle werden bald eingestellt.

Basis ist die MEB-Plattform, also wie beim VW ID.3, eigentlich wollte man noch die SSP-Plattform bei Audi abwarten, aber das dauert angeblich zu lange. Audi dürfte aber die Neuauflage (MEB+) für den A2 e-tron nutzen.

Der A2 e-tron wird bei Audi übrigens als Ersatz für den alten BMW i3 gesehen, so die Quelle, dieser wurde eingestellt und hinterlässt eine Lücke, die man schließen möchte. Klingt spannend, ich bin auf das Design gespannt.