Meta AI auf Threads kann jetzt direkt per DM befragt werden

Threads bietet Meta AI jetzt direkt per DM an und macht die KI damit leichter für Fragen zu Beiträgen und Diskussionen nutzbar.

Meta erweitert den Zugang zu Meta AI auf Threads. Nachdem die KI in den vergangenen Monaten unter anderem direkt im Feed getestet wurde, können Nutzer jetzt auch eine Unterhaltung per Direktnachricht starten. Der Schritt folgt laut Meta auf Rückmeldungen von Nutzern, die nicht öffentlich mit einer KI interagieren möchten.

Über die DMs lässt sich Meta AI unter anderem zu Beiträgen und laufenden Diskussionen auf Threads befragen. Nutzer können damit zusätzlichen Kontext zu einem Thema anfordern oder sich Inhalte genauer erklären lassen.

Die KI dient damit nicht nur als allgemeiner Chatbot, sondern kann sich auch auf das Geschehen innerhalb von Threads beziehen.

Meta AI auf Threads: Beiträge und Diskussionen per KI abfragen

Ein Vorteil der neuen Nutzungsmöglichkeit ist laut Meta, dass die Unterhaltung mit der KI nicht im Feed anderer Nutzer auftaucht. Wer den Chat nicht mehr benötigt, kann die Unterhaltung löschen oder den Account stummschalten.

Das lässt sich mit Meta AI auf Threads machen:

Beiträge auf Threads zurate ziehen

Fragen zu laufenden Diskussionen stellen

Zusätzlichen Kontext zu Themen erhalten

Meta AI direkt per DM nutzen

Gleichzeitig ist Meta AI im Feed nicht verschwunden. Laut Meta läuft die dortige Funktion in einigen Ländern weiterhin als Test. Das Unternehmen will die Rückmeldungen aus diesen Tests auswerten und die Erfahrung verbessern, bevor die Funktion möglicherweise breiter ausgerollt wird.

Ich finde vor allem die Kombination interessant: Threads macht Meta AI über DMs zugänglicher, ohne den bisherigen Ansatz im Feed aufzugeben. Für Nutzer entsteht damit ein zusätzlicher Weg, Beiträge und Diskussionen direkt mit der KI zu hinterfragen.

Ich nutze Threads selbst sehr gerne. Und natürlich sind wir auch als Blog dort vertreten, falls jemand folgen mag. Unsere Beiträge landen dort automatisiert.

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