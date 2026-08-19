GTA 6 Leaks: Neues Material ist da und könnte ein echtes Problem sein

Es gibt frisches GTA 6-Material, denn die Quelle hat ein neues Video veröffentlicht. Wer sucht, der findet das neue Material recht schnell, wir verzichten weiterhin auf die Inhalte bei uns. Man sieht die Stadt dieses Mal bei Nacht, etwas Autofahrt und noch ein paar Schusswechsel mit einem Taser (übrigens auch mit Slowmo-Kills).

Ach, und wir kennen einen weiteren Song der Radiosender:

GTA 6: Leak zeigt eine kurze Cutscene

Der Unterschied ist dieses Mal aber, und das könnte ein echtes Problem für die Fans und für Rockstar werden, dass wir nicht nur kleine Details zum Gameplay im jüngsten Material sehen. Wie es aussieht, hat die Quelle auch Zwischenszenen.

Es ist unklar, wie viel der „Hacker“ (wir wissen weiterhin nicht, woher das Material genau stammt und wie alt es wirklich ist, der Song stammt aber von 2025, so alt ist es also nicht) über GTA 6 weiß und welches Material er hat, aber im schlimmsten Fall, und das hoffe ich wirklich nicht, könnte er Story-Details vor Marktstart teilen.

Achja, und im Spiel soll es eine eigene Währung geben, die man im echten Leben auch tauschen kann, ähnlich wie bei Robux, mehr Details dazu sollen bald folgen.

GTA 6 macht in den Leaks bisher einen echt verdammt guten Eindruck, aber man sollte weiterhin bedenken, dass das alles inoffiziell ist. Rockstar wird erst nächste Woche eine Preview bei Netflix zeigen – vermutlich sind auch erste Medien dabei.

Nachtrag: Es gibt erste Spekulationen, dass der oder die Leaker einen Build von GTA 6 haben. Angeblich gibt es auch eine Aussage, dass man eine Datei hat, in der das Ende des Spiels zu sehen ist. Rockstar selbst hat sich bisher nicht geäußert.

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