Instagram verpasst seinem Schriftzug einen neuen Look

Instagram hat seinen mehr als zehn Jahre alten Wortmarken-Schriftzug überarbeitet und präsentiert ihn ab sofort in einem moderneren Design.

Die Plattform hat das aktualisierte Wordmark am 13. August 2026 vorgestellt. Nach Angaben des Instagram-Chefs Adam Mosseri wirkte die bisher verwendete Variante inzwischen veraltet. Der grundsätzliche Charakter des Instagram-Schriftzugs soll trotz der Überarbeitung erhalten bleiben.

Das neue Design orientiert sich weiterhin am ursprünglichen Erscheinungsbild, wurde allerdings in mehreren Details angepasst. Instagram beschreibt die neue Wortmarke als schärfer und moderner. Gleichzeitig sollen die Einfachheit und der handwerkliche Charakter des bisherigen Logos fortgeführt werden.

Instagram modernisiert seinen bekannten Schriftzug

Bei der Überarbeitung handelt es sich nicht um einen vollständigen Markenwechsel. Stattdessen wurde die seit mehr als einem Jahrzehnt verwendete Wortmarke behutsam modernisiert. Das bekannte Instagram-App-Symbol steht bei dieser Ankündigung nicht im Mittelpunkt.

Ich finde die behutsame Überarbeitung nachvollziehbar, weil der bekannte Charakter erhalten bleibt und Instagram seinen Markenauftritt trotzdem sichtbar modernisiert.

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