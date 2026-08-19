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VW Group EU Data Act bringt Fahrzeugdaten „offiziell“ in Home Assistant

René Hesse
Von
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Eine neue Home-Assistant-Integration liest Fahrzeugdaten mehrerer VW-Konzernmarken über das offizielle EU-Data-Act-Portal aus.

Die inoffiziellen Lösungen, mit denen man VW-Daten in Home Assistant bekommen kann, sind flexibel und umfangreich, aber zum Scheitern verurteilt. Also muss etwas anderes her. Der Zugang über das offizielle VW Group EU Data Act Portal dürfte der einzig solide Weg sein.

Die noch als Beta gekennzeichnete Erweiterung „VW Group EU Data Act for Home Assistant“ unterstützt Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT, Cupra, Bentley und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Sie soll eine legale und ausschließlich lesende Alternative bieten, nachdem Volkswagen 2026 den Zugriff über inoffizielle Drittanbieter-APIs eingeschränkt hat.

Vorausgesetzt werden Home Assistant ab Version 2024.12.0, ein passendes Markenkonto und die Rolle als Hauptnutzer des Fahrzeugs. Zusätzlich muss im offiziellen Portal eine kontinuierliche Datenabfrage eingerichtet werden. Die Aktualisierung erfolgt ungefähr alle 15 Minuten.

VW-Fahrzeugdaten über den EU Data Act

Die wichtigsten Eckpunkte der Integration:

  • Unterstützung für sieben Marken des Volkswagen-Konzerns
  • kostenloser Datenzugriff über das EU-Data-Act-Portal
  • Aktualisierung der Fahrzeugdaten etwa alle 15 Minuten
  • Sensoren unter anderem für Ladestand, Reichweite und Kilometerstand
  • keine Fernsteuerung von Klima- oder Ladefunktionen

Je nach Fahrzeug können die ersten echten Datensätze nach 15 bis 60 Minuten eintreffen. In Einzelfällen nennt der Entwickler Wartezeiten von mehreren Stunden bis zu drei Tagen. Die Integration ist auf Fahrzeuge ausgerichtet, die in den 27 EU-Mitgliedstaaten registriert sind.

Ich halte den Ansatz für spannend, weil er Home Assistant wieder einen offiziellen Zugang zu zahlreichen Fahrzeugdaten eröffnet. Die rund 15 Minuten Verzögerung schränken Echtzeit-Anwendungen ein, für Statistiken, Dashboards und Automationen dürfte die Lösung aber durchaus interessant sein.

Probiert es einfach mal aus, aber denkt dran: offiziell noch „Beta“.

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