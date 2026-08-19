Horizon 3 ist „noch viele Jahre entfernt“: Das Problem der PlayStation-Strategie

Es gibt PlayStation Studios, wie weiterhin gut abliefern, wie Insomniac Games. Was aber daran liegt, dass sie nicht Teil der großen Live-Service-Offensive von Sony waren, die vor ein paar Jahren noch über 10 Projekte beinhaltete. Viele wurden seit dem eingestellt, teilweise vor Marktstart, und verzögerten die ganze Roadmap.

Naughty Dog, eines der besten Studios von Sony, lieferte früher regelmäßig ab, wird aber fast die PS5-Ära verpassen, weil man mit einem Live-Service-Spiel für Sony beschäftigt war. Und auch Guerilla Games geht es ähnlich, denn Teil 3 von Horizon ist laut Jason Schreier von Bloomberg noch „viele, viele Jahre entfernt“.

Horizon 3 mit einem „kleinen Team“

Das Team fokussierte sich in den letzten Jahren auf Horizon Hunters Gathering, was jetzt allerdings zu scheitern droht. Nur ein kleiner Teil arbeitete laut Quelle an Horizon 3 und daher wird das Ende der Trilogie noch viele Jahre dauern. Diese Strategie wird langsam zu einem Problem, welches man hoffentlich korrigiert.

Ich verstehe, dass Sony gerne eine Cashcow wie Fortnite hätte, wer nicht, aber ich glaube, dass man wirklich Glück haben kann, dass da jetzt GTA 6 kommt, sonst wäre die Lage bei der PS5 schlechter. Und daher behandelt man GTA 6 auch fast schon besser als eines der eigenen Spiele, Sony hofft auf einen Push der PS5.

Von mir aus soll man weiterhin sein Glück mit Live-Service-Spielen versuchen, ein erfolgreicher Titel kann sich finanziell ja auch richtig lohnen, aber dann bitte mit den Studios, die drauf spezialisiert sind. Wobei sich selbst die bei Sony schwertun. Es wirkt fast so, als ob die PlayStation Studios einfach kein Händchen dafür haben.

Als jemand, der viel lieber Horizon 3 als diesen 0815-Live-Service-Kram gesehen hätte, finde ich das natürlich schade. Viele Jahre bedeutet also auf jeden Fall, dass Horizon 3 erst in der PS6-Ära kommt, vielleicht noch als Cross-Gen-Spiel, vielleicht auch exklusiv. Und vor 2030 rechne ich nach dieser Meldung nicht mehr damit.

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