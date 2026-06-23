Meta zündet den Turbo bei smarten Brillen

Meta möchte, mal wieder, einen Markt dominieren, denn nachdem man bis heute keine eigene Plattform bei Smartphones aufbauen konnte, der Basis für unsere digitale Welt, versucht man es in anderen Bereichen. Wie jetzt mit den Brillen.

Nach zahlreichen Partnerschaften mit anderen Marken startet man heute die Meta Glasses, eine eigene Reihe mit eigenem Design. Und preislich attraktiven Brillen ab 309 Euro. Man hat sich mit Kylie Jenner auch einen bekannten Promi eingekauft.

Ob Meta als Marke bei Brillen zieht? Das wird sich zeigen, vielen ist es bei einer Brille aber egal, da man die Marke dort sowieso nicht immer direkt sieht. Wobei es auch sicher nicht geschadet hat, dass Meta den Anfang mit Ray-Ban machte.

Die Meta Glasses sind ab sofort online und es gibt verschiedene Farben, Formen und Modelle. Der Zeitpunkt ist kein Zufall, denn Meta macht Druck, eigentlich war ja geplant, dass Apple in diesem Jahr startet (jetzt geht es aber doch erst 2027 los).

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