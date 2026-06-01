Die „Apple Brille“ kommt später als erwartet

Bisher stand bei der ersten Brille von Apple ein Zeitraum zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 im Raum, daher haben viele, inklusive mir, mit einer ersten Preview im September gerechnet. Doch es wird doch noch ein kleines bisschen länger dauern.

Laut Mark Gurman von Bloomberg kommt die Brille jetzt doch erst „Ende 2027“, das mit der Produktion läuft aber nicht ganz wie geplant. Dafür möchte Apple den Markt für Brillen, ähnlich wie bei der Apple Watch damals, komplett umkrempeln.

Preislich bewegen wir uns zwischen 200 und 500 Dollar zum Start, so die Quelle, langfristig sei der Fokus neben KI vor allem auch Health und irgendwann wird es Augmented Reality-Funktionen geben, sprich wir bekommen noch ein Display.

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