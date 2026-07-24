Midea PortaSplit: Hersteller zieht den Stecker bei wichtiger Token-API

Community-Entwickler warnen vor Änderungen an den Midea-Cloud-Schnittstellen für die PortaSplit-Integration in Home Assistant.

Die Midea PortaSplit lässt sich über Community-Integrationen in Home Assistant einbinden und anschließend überwiegend lokal im Heimnetz steuern.

Für neuere Geräte werden bei der Ersteinrichtung jedoch ein gerätespezifischer Token und ein Key benötigt, die laut den Entwicklern des Projekts Midea AC LAN bislang über eine Midea-Cloud-API bezogen werden.

Nach Angaben von Midea AC LAN schaltet Midea diese Token-Schnittstellen schrittweise ab. Bereits eingerichtete Geräte sollen nach heutigem Stand weiterhin lokal funktionieren. Betroffen wäre demnach vor allem das erstmalige Hinzufügen neuer Geräte oder eine erneute Einrichtung nach einem Zurücksetzen.

Midea hat die serverseitigen Token-APIs in Meiju Cloud und Smarthome Cloud geschlossen, und wir sind auf die Token-APIs der NetHome Plus-Cloud umgestiegen, um neue Geräte hinzuzufügen. Es ist jedoch zu erwarten, dass diese Token-API-Dienste nach und nach eingestellt werden, was das Hinzufügen neuer Geräte in Zukunft verhindern wird.

Midea PortaSplit in Home Assistant: Folgen der API-Abschaltung

Empfohlene Maßnahmen laut Midea AC LAN:

Gerät möglichst zeitnah einrichten.

Token, Key und Konfiguration verschlüsselt sichern.

Bestehende Kopplung möglichst nicht auflösen.

Laut den Entwicklern können ein Werksreset, das Entfernen aus dem Midea-Konto oder ein Austausch des WLAN-Moduls eine erneute Token-Beschaffung erforderlich machen. Außerdem weisen sie darauf hin, dass die verfügbaren Integrationen nicht offiziell von Midea oder Home Assistant unterstützt werden und sich deren Funktionsweise durch Firmware- oder Cloud-Änderungen jederzeit ändern kann.

Ich halte den Hinweis für relevant, weil er Besitzer einer PortaSplit frühzeitig auf mögliche Einschränkungen in Home Assistant aufmerksam macht. Ob und in welchem Umfang die Abschaltung künftig Auswirkungen hat, wird sich allerdings erst mit der weiteren Umsetzung der Änderungen durch Midea zeigen.

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