Mobilfunk-Ausbau: Telekom erhöht Kapazität und versorgt Events

Die Telekom hat ihr Mobilfunknetz im Juni an 839 Standorten ausgebaut und für den Event-Sommer zusätzliche Kapazitäten geschaffen.

Im Juni nahm das Unternehmen nach eigenen Angaben 71 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb. An weiteren 768 bestehenden Standorten wurde die Kapazität erhöht. Die meisten neuen Standorte entstanden in Bayern mit 15, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit zehn und Baden-Württemberg mit acht Standorten.

Nach Angaben der Telekom können inzwischen rund 99 Prozent der deutschen Haushalte auf 5G zugreifen. Die 4G-Abdeckung liegt demnach bei nahezu 100 Prozent.

Telekom verstärkt Mobilfunknetz bei Veranstaltungen

Zusätzlich zum regulären Netzausbau plant die Telekom für den Sommer eine Sonderversorgung bei rund 100 Veranstaltungen. Dazu gehören Volksfeste, Sportveranstaltungen und etwa 50 Festivals. Insgesamt sollen bundesweit rund 200 temporäre Standorte zum Einsatz kommen, um bei hoher Auslastung zusätzliche Kapazität bereitzustellen.

Besonders umfangreich fällt die Versorgung beim Parookaville in Weeze aus. Dort waren vom 17. bis 19. Juli laut Telekom 15 temporäre Sendestationen im Einsatz. Beim Wacken Open Air vom 29. Juli bis 1. August sind acht Standorte vorgesehen. Bei der Nature One vom 30. Juli bis 2. August sollen sieben mobile Extra-Masten für zusätzliche Netzkapazität sorgen.

Die Netzabdeckung der Telekom kann online geprüft werden.

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