mobilfunk.de April-Aktionen: 30 GB Telekom-Tarif für 9,99 € mtl. mit 50 GB Datendepot
Die Mobilfunkmarke mobilfunk.de stellt im April ein überarbeitetes Tarifportfolio mit zeitlich begrenzten Aktionen vor.
Der Topseller ist laut mobilfunk.de der 30 GB Telekom-Tarif für 9,99 € mtl. und 0 € Anschlusspreis. Dieser enthält ein 50 GB Datendepot. Das bedeutet:
Das Datenvolumen innerhalb der Depots greift immer dann, wenn ein Kunde sein monatliches Datenvolumen aufgebraucht hat. Das Datenvolumen ist im Inland und innerhalb der EU nutzbar. Zur Aktivierung des Depots ist folgendes notwendig: Der Kunde muss das Depot via pass.telekom.de oder datenpass.de aktivieren. Dort ist ein kostenloser Pass buchbar. Hier können Kunden nach Buchung auch das verbrauchte Kontingent ihres Depots einsehen. Das Depot ist für 24 Monate aktiv. Anschließend wird der Dienst gelöscht. Wann der Pass auf pass.telekom.de aktiviert wurde, hat für die Laufzeit keine Relevanz.
Mobilfunk.de startet ab heute eine befristete Aktion rund um sein Tarifangebot. Laut Unternehmensangaben entfällt im April der übliche Anschlusspreis von 19,99 Euro bei allen Tarifen. Die Maßnahme ist bis zum 30. April 2026 gültig.
Zusätzlich hebt das Unternehmen einen Tarif mit 30 GB Datenvolumen im Telekom-Netz für monatlich 9,99 Euro als besonders attraktives Angebot hervor.
Neue Mobilfunk-Tarife im Überblick
Die wichtigsten Tarifdetails:
- Allnet-Flats mit 30 oder 100 GB Datenvolumen
- Einheitlich 24 Monate Mindestlaufzeit
- Maximal 50 Mbit/s im 5G-Netz
- Preise ab 8,99 Euro monatlich
Das Portfolio umfasst mehrere Allnet-Flat-Tarife mit unbegrenzten Minuten und SMS. Die Angebote nutzen je nach Tarif das Vodafone- oder Telekom-Netz und bieten bis zu 100 GB ungedrosseltes Datenvolumen. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit steigen die monatlichen Kosten laut Übersicht teilweise an.
Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.
in Dienste
in Kommentar
in Smartphones
in Dienste
in Mobilität
in Mobilität
in Mobilität
in Mobilität
in Zubehör
in Firmware und Updates