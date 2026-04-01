mobilfunk.de April-Aktionen: 30 GB Telekom-Tarif für 9,99 € mtl. mit 50 GB Datendepot

Die Mobilfunkmarke mobilfunk.de stellt im April ein überarbeitetes Tarifportfolio mit zeitlich begrenzten Aktionen vor.

Mobilfunk.de startet ab heute eine befristete Aktion rund um sein Tarifangebot. Laut Unternehmensangaben entfällt im April der übliche Anschlusspreis von 19,99 Euro bei allen Tarifen. Die Maßnahme ist bis zum 30. April 2026 gültig.

Zusätzlich hebt das Unternehmen einen Tarif mit 30 GB Datenvolumen im Telekom-Netz für monatlich 9,99 Euro als besonders attraktives Angebot hervor.

Neue Mobilfunk-Tarife im Überblick

Die wichtigsten Tarifdetails:

Allnet-Flats mit 30 oder 100 GB Datenvolumen

Einheitlich 24 Monate Mindestlaufzeit

Maximal 50 Mbit/s im 5G-Netz

Preise ab 8,99 Euro monatlich

Das Portfolio umfasst mehrere Allnet-Flat-Tarife mit unbegrenzten Minuten und SMS. Die Angebote nutzen je nach Tarif das Vodafone- oder Telekom-Netz und bieten bis zu 100 GB ungedrosseltes Datenvolumen. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit steigen die monatlichen Kosten laut Übersicht teilweise an.

Zu mobilfunk.de →

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