Mobvoi: Weihnachts-Watchfaces bei Google Play

Während ich eben durch meine Instagram Storys blätterte, kamen mir zwei, drei schicke Watchfaces mit Weihnachts-Thema entgegen.

Mobvoi Watchface hat hierfür speziell ein paar Watchfaces in den Playstore geladen. Die von mir getesteten Watchfaces sind allesamt nicht unbedingt mit Informationen überladen, sondern zeigen fast ausschließlich die Uhrzeit an, aber das ist zu Weihnachten vielleicht gar nicht so schlecht. Stichwort “entschleunigen”.

Alle ausprobierten Watchfaces waren hübsch animiert und sind nicht einfach so in wenigen Minuten mühelos hingeklatscht worden. Schaut sie euch also unbedingt mal an.

Ob die Watchfaces auch auf Uhren außerhalb des Mobvoi-Sortiments laufen, konnte ich bisher noch nicht ausprobieren. Falls ihr eine andere Marke getestet habt, gern in die Kommentare damit!

