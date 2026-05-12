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FAST & FURIOUS: Vin Diesel überrascht mit Serien-Ankündigung

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Fans von FAST & FURIOUS, die der Meinung sind, dass es noch nicht genug Filme nach dem gleichen Schema gibt, können sich freuen, denn es geht von der großen auf die kleine Leinwand. Es wird direkt vier Serien rund um FAST & FURIOUS geben.

Vin Diesel und NBCUniversal haben bestätigt, dass man für Peacock direkt ein ganzes „The Fast and the Furious Universe“ aufbauen möchte. Vin Diesel wird Teil der Produktion sein, bisher ist aber unklar, ob er selbst in den Serien auftaucht.

Die „Fans wollen mehr“, so Vin Diesel, sie „wollen, dass wir die klassischen Figuren und ihre Geschichten weiterentwickeln“, seit einem Jahrzehnt träumt man sogar schon von einer TV-Offensive. Umgesetzt wurde diese Idee allerdings erst 2025.

Details zu den Serien rund um FAST & FURIOUS nannte man noch nicht, aber es ist das 25. Jubiläum des ersten Films (ich werde alt) und es wäre gut möglich, dass wir da bald noch mehr erfahren werden. Ich bin bei Fast & Furious (vierter Film von 2009) ausgestiegen, bin da also nicht im Thema, es wird aber sicher einige freuen.

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12. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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