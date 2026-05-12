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Apple iOS 26.5 ist da: Warum Google für das Update wirbt

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Google News
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Apple hat iOS 26.5 veröffentlicht und ich gehe davon aus, dass es das letzte große Update bei iOS 26 sein wird, denn iOS 27 rückt langsam näher. Es hat sich bereits angedeutet, dass es diese Woche kommt und es bringt ein paar Neuerungen mit.

Was Apple nicht erwähnt, weil es bei uns in Europa aber auch noch nicht eingeführt wird, iOS 26.5 liefert die Grundlage für Werbung in Apple Maps. Hinzu kommt auch eine neue Option für Abos im App Store und das Pride-Wallpaper ist auch dabei:

Doch während Apple dieses Update in gewohnter Stille verteilte, haben viele der Manager von Google die Meldung in sozialen Medien geteilt. Denn mit iOS 26.5 gibt es die verschlüsselten RCS-Nachrichten, die Apple folgendermaßen beschreibt:

Apple und Google haben eine branchenübergreifende Initiative angeführt, um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Rich Communication Services (RCS) einzuführen, wodurch das plattformübergreifende Nachrichtenformat, das herkömmliche SMS ersetzt, sicherer und privater wird.

Das RCS-Thema ist Google seit vielen Jahren wichtig und man wollte immer, dass Apple mit dabei ist und den Standard weiterentwickelt – gemeinsam. Auch, weil man hofft, dass Apple-Nutzer so etwas unabhängiger von iMessage werden. Ich habe bisher übrigens nicht den Eindruck, dass RCS bei iOS etwas daran geändert hat.

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11. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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