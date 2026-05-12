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So sieht der Flaggschiff-Kopfhörer von Sony aus

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Sony plant einen neuen Flaggschiff-Kopfhörer, beziehungsweise direkt eine neue Reihe, die man „The ColleXion Headphones“ nennen wird. Das neue Modell ordnet sich noch über dem Sony WH-1000XM6 ein und jetzt gibt es die ersten Bilder.

OnLeaks hat diese gefunden, es sind ausnahmsweise mal echte Bilder von Sony und keine Renderbilder, und wir sehen zwei Farben und vor allem auch ein etwas hochwertigeres Modell, denn Sony scheint hier mit Alu beim Bügel zu arbeiten.

Preislich sprechen wir hier wohl über knapp 650 Euro, es wird also teuer, und man dachte sich, dass man es besser als Apple kann, die mit den AirPods Max nicht den größten Erfolg in dieser Kategorie haben. Ich bin da ehrlich gesagt sehr skeptisch.

Weitere Unterschiede, abgesehen vom Design, sind bisher nicht bekannt, aber Sony muss hier richtig abliefern, falls der Preis stimmt, denn der 1000XM6 liegt derzeit bei etwa der Hälfte des Preises und über 600 Euro wären sehr ordentlich.

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Es gibt das Gerücht, dass Apple an Touch ID für die Apple Watch arbeitet und in den letzten Tagen war…

11. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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