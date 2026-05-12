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congstar streicht Routerkosten für kurze Zeit komplett

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Der Telekommunikationsanbieter congstar erweitert seine Rabattaktion für DSL- und Glasfaseranschlüsse um eine zeitweise kostenlose Routermiete.

Congstar hat im Rahmen der Aktion „Leistungsstarke Wochen“ neue Preisvorteile für seine Zuhause-Internet-Tarife angekündigt. Die Aktion läuft bereits seit dem 20. April und noch bis einschließlich 30. Juni 2026. In diesem Zeitraum sinken die monatlichen Kosten ausgewählter DSL- und Glasfasertarife. Zusätzlich entfällt der Bereitstellungspreis vollständig.

Ab dem heutigen 12. Mai 2026 kommt laut congstar eine weitere Vergünstigung hinzu. Kunden zahlen bis zum 23. Juni 2026 keine monatliche Routermiete mehr. Regulär liegt diese bei 5 Euro pro Monat. Die zusätzliche Aktion gilt für verschiedene Tarife mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 1000 Mbit/s.

Rabatte für congstar Zuhause Internet im Überblick

Die wichtigsten Aktionsdetails:

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