Narwal verlängert Rabattaktion für Saug-Wisch-Roboter

Narwal hat seine Rabattaktion für mehrere Saugroboter bis zum 16. Juli 2026 verlängert.

Der Hersteller Narwal bietet im Rahmen einer verlängerten Verkaufsaktion auf Amazon weiterhin Preisnachlässe auf verschiedene Saugroboter an. Nach Unternehmensangaben läuft die Aktion noch bis zum 16. Juli 2026 und umfasst mehrere Modelle aus unterschiedlichen Preisklassen.

Besonders im Fokus stehen laut Narwal reduzierte Einstiegspreise für Saug-Wisch-Roboter. Das günstigste Angebot betrifft den Freo X10 Pro, der aktuell für 329 Euro angeboten wird. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 599 Euro.

Narwal reduziert mehrere Saugroboter deutlich

Die wichtigsten Angebote im Überblick:

Den höchsten Preisnachlass innerhalb der Aktion erhält der Narwal FLOW. Für dieses Modell nennt Narwal eine Ersparnis von 600 Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Auch das Modell Freo Z10 Ultra bleibt weiterhin Teil der Rabattaktion.

Zur Narwal-Aktion bei Amazon →

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