Klarna baut seine Abos um

Das Finanz-Unternehmen Klarna wertet seine Mitgliedschaften mit mehr Cashback, neuen Abos und dem Wegfall bestimmter Servicegebühren auf.

Die neuen Tarife werden in den kommenden Wochen schrittweise auch in Deutschland, Österreich und weiteren europäischen Märkten eingeführt. Klarna beziffert den möglichen jährlichen Gegenwert der enthaltenen Leistungen auf bis zu 6.000 Euro. Diese Angabe basiert auf der Bewertung der enthaltenen Vorteile durch das Unternehmen.

Klarna bietet vier Mitgliedschaften ab 4,99 Euro

Das Angebot reicht von Everywhere für 4,99 Euro bis Max für 44,99 Euro im Monat. Die Tarife lassen sich laut Klarna flexibel wechseln. Neue Kunden zahlen im ersten Monat für Everywhere oder Plus 0,99 Euro.

Die wichtigsten Unterschiede im Überblick:

Everywhere: 4,99 Euro monatlich, gebührenfreie Klarna-Nutzung überall dort, wo Visa akzeptiert wird.

Plus: 9,99 Euro monatlich und 0,5 Prozent Cashback auf Klarna-Zahlungen.

Premium: 19,99 Euro monatlich, 1 Prozent Cashback und bis zu 12 digitale Abos.

Max: 44,99 Euro monatlich, 1,5 Prozent Cashback und bis zu 23 Abos.

Alle Details der Abostufen im Überblick

Klarna Everywhere für 4,99 Euro pro Monat: Klarna kann ohne Servicegebühren überall dort genutzt werden, wo Visa akzeptiert wird, vorbehaltlich einer Kreditprüfung. Enthalten sind eine Klarna-Kreditkarte inklusive physischer Karte, die One-Time Card sowie exklusive Rabatte in der Klarna-App im Wert von laut Unternehmen 15 Euro pro Monat. Außerdem stehen die üblichen Klarna-Funktionen wie flexible Zahlungen, Klarna Balance, die Klarna Card im Debit-Modus, Finanzierungen, Cashback bei ausgewählten Händlern, Sendungsverfolgung, Wunschlisten und Preisalarm zur Verfügung.

Klarna kann ohne Servicegebühren überall dort genutzt werden, wo Visa akzeptiert wird, vorbehaltlich einer Kreditprüfung. Enthalten sind eine Klarna-Kreditkarte inklusive physischer Karte, die One-Time Card sowie exklusive Rabatte in der Klarna-App im Wert von laut Unternehmen 15 Euro pro Monat. Außerdem stehen die üblichen Klarna-Funktionen wie flexible Zahlungen, Klarna Balance, die Klarna Card im Debit-Modus, Finanzierungen, Cashback bei ausgewählten Händlern, Sendungsverfolgung, Wunschlisten und Preisalarm zur Verfügung. Klarna Plus für 9,99 Euro pro Monat: Enthält alle Leistungen von Everywhere sowie 0,5 Prozent Cashback auf alle Zahlungen mit Klarna. Zusätzlich gibt es den doppelten In-App-Partner-Cashback, 0,1 Prozentpunkte zusätzlichen Sparzins und mehrere digitale Abos, darunter ClassPass, Bon Appétit, Epicurious und Laundryheap. Zum Paket gehören außerdem eine Absicherung gegen Beschädigung und Diebstahl bis 500 Euro, eine 30-Tage-Bestpreisgarantie sowie App-Rabatte im Wert von laut Klarna 80 Euro pro Monat. Für Reisen sind vergünstigte Lounge-Pässe an mehr als 1.900 Flughäfen, GHA-Gold-Status, 1 GB Reise-Daten per eSIM in mehr als 200 Ländern und bevorzugter Kundensupport enthalten.

Enthält alle Leistungen von Everywhere sowie 0,5 Prozent Cashback auf alle Zahlungen mit Klarna. Zusätzlich gibt es den doppelten In-App-Partner-Cashback, 0,1 Prozentpunkte zusätzlichen Sparzins und mehrere digitale Abos, darunter ClassPass, Bon Appétit, Epicurious und Laundryheap. Zum Paket gehören außerdem eine Absicherung gegen Beschädigung und Diebstahl bis 500 Euro, eine 30-Tage-Bestpreisgarantie sowie App-Rabatte im Wert von laut Klarna 80 Euro pro Monat. Für Reisen sind vergünstigte Lounge-Pässe an mehr als 1.900 Flughäfen, GHA-Gold-Status, 1 GB Reise-Daten per eSIM in mehr als 200 Ländern und bevorzugter Kundensupport enthalten. Klarna Premium für 19,99 Euro pro Monat: Enthält alle Leistungen von Plus und erhöht das reguläre Cashback auf 1 Prozent. Der Partner-Cashback-Multiplikator steigt auf das Dreifache, beim Sparzins gibt es 0,2 Prozentpunkte zusätzlich. Klarna nennt bis zu 12 digitale Abos, darunter NordVPN, ClassPass, Headspace, The New York Times, foodora, Vogue, GQ, Voi, Blinkist und Clue. Hinzu kommen ein erweiterter Käuferschutz, eine 24-monatige Garantieverlängerung, Reise- und Mietwagenversicherung, 2 GB Reise-Daten, GHA-Platinum-Status, stärker vergünstigte Lounge-Pässe an mehr als 1.900 Flughäfen sowie eine silberne Metallkarte. Premium-Kunden erhalten außerdem Zugang zu einem eigenen Support-Team.

Enthält alle Leistungen von Plus und erhöht das reguläre Cashback auf 1 Prozent. Der Partner-Cashback-Multiplikator steigt auf das Dreifache, beim Sparzins gibt es 0,2 Prozentpunkte zusätzlich. Klarna nennt bis zu 12 digitale Abos, darunter NordVPN, ClassPass, Headspace, The New York Times, foodora, Vogue, GQ, Voi, Blinkist und Clue. Hinzu kommen ein erweiterter Käuferschutz, eine 24-monatige Garantieverlängerung, Reise- und Mietwagenversicherung, 2 GB Reise-Daten, GHA-Platinum-Status, stärker vergünstigte Lounge-Pässe an mehr als 1.900 Flughäfen sowie eine silberne Metallkarte. Premium-Kunden erhalten außerdem Zugang zu einem eigenen Support-Team. Klarna Max für 44,99 Euro pro Monat: Enthält alle Premium-Leistungen und bietet mit 1,5 Prozent das höchste reguläre Cashback. Der In-App-Partner-Cashback steigt auf das Vierfache und der Sparzins liegt 0,5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Standardzins von Klarna. Enthalten sind laut Unternehmen bis zu 23 digitale Abos, darunter NordVPN, ClassPass, Headspace, The New York Times, foodora, Voi, Blinkist, Clue, The New Yorker, Wired, Vanity Fair, Vogue, GQ, Condé Nast Traveler, Architectural Digest sowie Bon Appétit und Epicurious. Dazu kommen ein unbegrenzter kostenloser Zugang zu Flughafen-Lounges, GHA-Titanium-Status, 5 GB Reise-Daten und eine roségoldene Metallkarte. Eine zusätzliche Absicherung erstattet bei bestimmten nicht stornierbaren Reisen und Veranstaltungen 70 Prozent der Kosten, wenn mindestens 24 Stunden vorher storniert wird. Ein Mobilfunktarif mit unbegrenztem Datenvolumen ist ebenfalls enthalten, allerdings nur in Großbritannien.

Natürlich gibt es weiterhin das Klarna Flexkonto und das Klarna Festgeld+.

Ich finde den Ausbau durchaus spannend, weil Klarna damit deutlich stärker in Richtung Premium-Finanzdienstleister rückt. Ob sich die hohen Monatsgebühren lohnen, hängt aber stark davon ab, wie viele der enthaltenen Leistungen ein Kunde tatsächlich nutzt. Ich selbst habe Klarna noch nie genutzt, blicke also nur von außen auf diesen Dienst.

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