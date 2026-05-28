NBA Finals, Star Trek und Mortal Kombat 2: Amazon Prime Video im Juni

Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Juni 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im Juni nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Die Highlights bei Prime Video

Top-Highlights

  • LOREDANA & KARIM | PRIME EXLUSIVE-DOKU-SERIE – Exklusiv verfügbar: ab 4. Juni 2026
  • EVERY YEAR AFTER | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar: ab 10. Juni 2026
  • OVER YOUR DEAD BODY | PRIME ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar: ab 10. Juni 2026
  • YOUR FAULT: LONDON | PRIME ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar: ab 17. Juni 2026
  • DRIVER’S ED – VORFAHRT FÜR DIE LIEBE | PRIME ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar: ab 26. Juni 2026

Serien

  • Die Tudors | Staffel 1-4
    ab 1. Juni 2026
  • Clarkson’s Farm | Original | Staffel 5
    ab 3. Juni 2026
  • Legend of Vox Machina | Original | Staffel 4
    ab 3. Juni 2026
  • Loredana & Karim | Exclusive | Staffel 1
    ab 4. Juni 2026
  • Vorstadtweiber | Staffel 3-6
    ab 8. Juni 2026 TV
  • Biester | Staffel 1-2
    ab 8. Juni 2026 TV
  • Every Year After | Original | Staffel 1
    ab 10. Juni 2026
  • Braunschlag |  Staffel 1
    ab 15. Juni 2026
  • Mr. Mercedes | Staffel 1-3
    ab 15. Juni 2026
  • Timeless | Staffel 1-2
    ab 22. Juni 2026
  • See You At Work Tomorrow! | Exclusive | Staffel 1
    ab 22. Juni 2026
  • The Night Shift | Staffel 2-4
    ab 29. Juni 2026

Filme

  • Nur für einen Tag
    ab 2. Juni 2026
  • Herz aus Stahl
    ab 2. Juni 2026
  • Star Trek Into Darkness
    ab 3. Juni 2026
  • Star Trek
    ab 3. Juni 2026
  • Muzzle: City of Wolves | Exclusive
    ab 5. Juni 2026 Movie
  • Operation Valiant One | Exclusive
    ab 5. Juni 2026
  • The Grand Budapest Hotel
    ab 5. Juni 2026
  • The Change | Exclusive
    ab 5. Juni 2026
  • Shazam! Fury Of The Gods
    ab 5. Juni 2026
  • Jennifer’s Body – Jungs nach ihrem Geschmack
    ab 5. Juni 2026
  • Red Sparrow
    ab 7. Juni 2026
  • Ghost In The Shell
    ab 9. Juni 2026
  • Königreich der Himmel
    ab 10. Juni 2026
  • Over Your Dead Body | Original
    ab 10. Juni 2026
  • Jack Ryan: Shadow Recruit
    ab 11. Juni 2026
  • Jack Reacher
    ab 11. Juni 2026
  • Jack Reacher: Kein Weg zurück
    ab 11. Juni 2026
  • Ewig Dein
    ab 11. Juni 2026
  • Lights Out
    ab 11. Juni 2026
  • Red Sonja | Exclusive
    ab 12. Juni 2026
  • Die Jagd Nach der Mumie von Paris | Exclusive
    ab 13. Juni 2026
  • Suicide Squad
    ab 14. Juni 2026
  • Der Schuh des Manitu (Bully’s Masterpiece)
    ab 14. Juni 2026
  • Anora | Exclusive
    ab 15. Juni 2026
  • Spione Undercover – Eine wilde Verwandlung
    ab 15. Juni 2026
  • Alles voller Monster | Exclusive
    ab 16. Juni 2026
  • Girls Club – Vorsicht, bissig!
    ab 16. Juni 2026
  • Girls Club – Vorsicht Bissig 2!
    ab 16. Juni 2026
  • Your Fault: London | Original
    ab 17. Juni 2026
  • Im Schatten der Angst  – Du sollst nicht lügen
    ab 17. Juni 2026
  • Morbius
    ab 18. Juni 2026
  • Der Anschlag
    ab 18. Juni 2026
  • The Gentleman
    ab 20. Juni 2026
  • Konklave | Exclusive
    ab 20. Juni 2026
  • 96 Hours
    ab 20. Juni 2026
  • Pulp Fiction
    ab 20. Juni 2026
  • Der Vorname
    ab 21. Juni 2026
  • Der Nachname
    ab 21. Juni 2026
  • Kleine Dinge wie diese | Exclusive
    ab 23. Juni 2026
  • Landkrimi: Endabrechnung
    ab 24. Juni 2026
  • Wicked | Exclusive
    ab 24. Juni 2026
  • Verrückt nach Mary
    ab 25. Juni 2026
  • Der Medicus 2 | Exclusive
    ab 26. Juni 2026
  • Driver’s Ed – Vorfahrt für die Liebe | Original
    ab 26. Juni 2026
  • Entführt von meinem Lehrer | Exclusive
    ab 28. Juni 2026
  • Der Pate
    ab 30. Juni 2026
  • Der Pate 2
    ab 30. Juni 2026
  • Uncharted
    ab 30. Juni 2026

Live

NBA Finals

  • 4. Juni: NBA Finals 2026 – Game 1, 2:30 Uhr
  • 6. Juni: NBA Finals 2026 – Game 2, 2:30 Uhr
  • 8. Juni: NBA Finals 2026 – Game 3, 2:30 Uhr
  • 11. Juni: NBA Finals 2026 – Game 4, 2:30 Uhr
  • 14. Juni: NBA Finals 2026 – Game 5*, 2:30 Uhr
  • 17. Juni: NBA Finals 2026 – Game 6*, 2:30 Uhr
  • 20. Juni: NBA Finals 2026 – Game 7*, 2:30 Uhr

WNBA

  • 5. Juni: Atlanta Dream bei Indian Fever, 1:00 Uhr
  • 5. Juni: Golden State Valkyries bei Minnesota Lynx, 3:00 Uhr
  • 12. Juni: Chicago Sky bei Indiana Fever, 1:00 Uhr
  • 12. Juni: Phoenix Mercury bei Dallas Wings, 3:00 Uhr
  • 19. Juni: Atlanta Dream bei Indiana Fever, 1:30 Uhr
  • 26. Juni: Los Angeles Sparks bei Toronto Tempo, 1:00 Uhr
  • 30. Juni: WNBA Commissioner’s Cup Championship

The Championships, Wimbledon 2026

Vom 29. Juni – 12. Juli überträgt Prime Video exklusiv alle Spiele von The Championships, Wimbledon 2026.

Kaufen und Leihen

  • Michael
    Zum Kaufen: ab 9. Juni 2026
    Zum Leihen: ab 9. Juni 2026
  • Mortal Kombat 2
    Zum Kaufen: ab 22. Juni 2026
    Zum Leihen: ab 22. Juni 2026
  • Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke
    Zum Kaufen: ab 30. Mai 2026
    Zum Leihen: ab 11. Juni 2026
  • Woodwalkers 2
    Zum Kaufen: ab 1. Juni 2026
    Zum Leihen: ab 11. Juni 2026
  • Euphoria | Staffel 3
    Zum Kaufen: ab 2. Juni 2026

