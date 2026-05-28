NBA Finals, Star Trek und Mortal Kombat 2: Amazon Prime Video im Juni
Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Juni 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.
Auch im Juni nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.
Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
Die Highlights bei Prime Video
Top-Highlights
- LOREDANA & KARIM | PRIME EXLUSIVE-DOKU-SERIE – Exklusiv verfügbar: ab 4. Juni 2026
- EVERY YEAR AFTER | PRIME ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1 – Exklusiv verfügbar: ab 10. Juni 2026
- OVER YOUR DEAD BODY | PRIME ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar: ab 10. Juni 2026
- YOUR FAULT: LONDON | PRIME ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar: ab 17. Juni 2026
- DRIVER’S ED – VORFAHRT FÜR DIE LIEBE | PRIME ORIGINAL-FILM – Exklusiv verfügbar: ab 26. Juni 2026
Serien
- Die Tudors | Staffel 1-4
ab 1. Juni 2026
- Clarkson’s Farm | Original | Staffel 5
ab 3. Juni 2026
- Legend of Vox Machina | Original | Staffel 4
ab 3. Juni 2026
- Loredana & Karim | Exclusive | Staffel 1
ab 4. Juni 2026
- Vorstadtweiber | Staffel 3-6
ab 8. Juni 2026 TV
- Biester | Staffel 1-2
ab 8. Juni 2026 TV
- Every Year After | Original | Staffel 1
ab 10. Juni 2026
- Braunschlag | Staffel 1
ab 15. Juni 2026
- Mr. Mercedes | Staffel 1-3
ab 15. Juni 2026
- Timeless | Staffel 1-2
ab 22. Juni 2026
- See You At Work Tomorrow! | Exclusive | Staffel 1
ab 22. Juni 2026
- The Night Shift | Staffel 2-4
ab 29. Juni 2026
Filme
- Nur für einen Tag
ab 2. Juni 2026
- Herz aus Stahl
ab 2. Juni 2026
- Star Trek Into Darkness
ab 3. Juni 2026
- Star Trek
ab 3. Juni 2026
- Muzzle: City of Wolves | Exclusive
ab 5. Juni 2026 Movie
- Operation Valiant One | Exclusive
ab 5. Juni 2026
- The Grand Budapest Hotel
ab 5. Juni 2026
- The Change | Exclusive
ab 5. Juni 2026
- Shazam! Fury Of The Gods
ab 5. Juni 2026
- Jennifer’s Body – Jungs nach ihrem Geschmack
ab 5. Juni 2026
- Red Sparrow
ab 7. Juni 2026
- Ghost In The Shell
ab 9. Juni 2026
- Königreich der Himmel
ab 10. Juni 2026
- Over Your Dead Body | Original
ab 10. Juni 2026
- Jack Ryan: Shadow Recruit
ab 11. Juni 2026
- Jack Reacher
ab 11. Juni 2026
- Jack Reacher: Kein Weg zurück
ab 11. Juni 2026
- Ewig Dein
ab 11. Juni 2026
- Lights Out
ab 11. Juni 2026
- Red Sonja | Exclusive
ab 12. Juni 2026
- Die Jagd Nach der Mumie von Paris | Exclusive
ab 13. Juni 2026
- Suicide Squad
ab 14. Juni 2026
- Der Schuh des Manitu (Bully’s Masterpiece)
ab 14. Juni 2026
- Anora | Exclusive
ab 15. Juni 2026
- Spione Undercover – Eine wilde Verwandlung
ab 15. Juni 2026
- Alles voller Monster | Exclusive
ab 16. Juni 2026
- Girls Club – Vorsicht, bissig!
ab 16. Juni 2026
- Girls Club – Vorsicht Bissig 2!
ab 16. Juni 2026
- Your Fault: London | Original
ab 17. Juni 2026
- Im Schatten der Angst – Du sollst nicht lügen
ab 17. Juni 2026
- Morbius
ab 18. Juni 2026
- Der Anschlag
ab 18. Juni 2026
- The Gentleman
ab 20. Juni 2026
- Konklave | Exclusive
ab 20. Juni 2026
- 96 Hours
ab 20. Juni 2026
- Pulp Fiction
ab 20. Juni 2026
- Der Vorname
ab 21. Juni 2026
- Der Nachname
ab 21. Juni 2026
- Kleine Dinge wie diese | Exclusive
ab 23. Juni 2026
- Landkrimi: Endabrechnung
ab 24. Juni 2026
- Wicked | Exclusive
ab 24. Juni 2026
- Verrückt nach Mary
ab 25. Juni 2026
- Der Medicus 2 | Exclusive
ab 26. Juni 2026
- Driver’s Ed – Vorfahrt für die Liebe | Original
ab 26. Juni 2026
- Entführt von meinem Lehrer | Exclusive
ab 28. Juni 2026
- Der Pate
ab 30. Juni 2026
- Der Pate 2
ab 30. Juni 2026
- Uncharted
ab 30. Juni 2026
Live
NBA Finals
- 4. Juni: NBA Finals 2026 – Game 1, 2:30 Uhr
- 6. Juni: NBA Finals 2026 – Game 2, 2:30 Uhr
- 8. Juni: NBA Finals 2026 – Game 3, 2:30 Uhr
- 11. Juni: NBA Finals 2026 – Game 4, 2:30 Uhr
- 14. Juni: NBA Finals 2026 – Game 5*, 2:30 Uhr
- 17. Juni: NBA Finals 2026 – Game 6*, 2:30 Uhr
- 20. Juni: NBA Finals 2026 – Game 7*, 2:30 Uhr
WNBA
- 5. Juni: Atlanta Dream bei Indian Fever, 1:00 Uhr
- 5. Juni: Golden State Valkyries bei Minnesota Lynx, 3:00 Uhr
- 12. Juni: Chicago Sky bei Indiana Fever, 1:00 Uhr
- 12. Juni: Phoenix Mercury bei Dallas Wings, 3:00 Uhr
- 19. Juni: Atlanta Dream bei Indiana Fever, 1:30 Uhr
- 26. Juni: Los Angeles Sparks bei Toronto Tempo, 1:00 Uhr
- 30. Juni: WNBA Commissioner’s Cup Championship
The Championships, Wimbledon 2026
Vom 29. Juni – 12. Juli überträgt Prime Video exklusiv alle Spiele von The Championships, Wimbledon 2026.
Kaufen und Leihen
- Michael
Zum Kaufen: ab 9. Juni 2026
Zum Leihen: ab 9. Juni 2026
- Mortal Kombat 2
Zum Kaufen: ab 22. Juni 2026
Zum Leihen: ab 22. Juni 2026
- Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke
Zum Kaufen: ab 30. Mai 2026
Zum Leihen: ab 11. Juni 2026
- Woodwalkers 2
Zum Kaufen: ab 1. Juni 2026
Zum Leihen: ab 11. Juni 2026
- Euphoria | Staffel 3
Zum Kaufen: ab 2. Juni 2026
Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
in Mobilität
in Unterhaltung
in Schnäppchen | Update
in Gaming
in Mobilität
in Software
in Mobilität
in Dienste
in Firmware und Updates
in Vodafone