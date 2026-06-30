Netflix Neuheiten im Juli 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch

Wie üblich hat der Online-Videodienst Netflix seine Neuheiten für den kommenden Monat verkündet. Wir geben euch einen Überblick über die Neuzugänge.

Das Video-on-Demand-Archiv von Netflix wird wie jeden Monat mit neuen Serien und Filmen gefüllt. Mit dabei sind nicht nur Eigenproduktionen, sondern auch einige Lizenztitel. Über die Neuzugänge des kommenden Monats informiert das Unternehmen regelmäßig. Diese Übersicht geben wir hier in Listenform an euch weiter.

Die nachfolgende Aufzählung enthält die Titel der Inhalte, das Startdatum, das Genre sowie eine Kurzbeschreibung. Diese Details hat Netflix zu den jeweiligen Inhalten veröffentlicht.

Das sind die Juli-Neuheiten 2026 bei Netflix

Netflix Serien

Sommer ’36 – 1/7/2026 – Drama

August 1936 in Nizza: Vier ziemlich unterschiedliche Frauen werden in den Mord an einem mächtigen Staatsanwalt im luxuriösen Riviera-Hotel verwickelt.

Sparks of Tomorrow – 5/7/2026 – Anime

In einer alternativen Vergangenheit schließt sich ein ungleiches Duo zusammen, um einen verschwundenen Katalog zu finden, der den verqualmten Straßen Kyotos Strom bringen könnte.

Unsere kleine Farm – 9/7/2026 – Drama

Familie Ingalls beginnt ein neues Leben im Wilden Westen, wo die Freude an der Natur und der Kampf ums Überleben eng miteinander verbunden sind.

The Hawk – 16/7/2026 – Comedy

Golf-Legende Lonnie „The Hawk“ Hawkins jagt auf den letzten Löchern seiner Karriere einem letzten großen Titel nach – und reißt alle, die er liebt, mit ins Chaos.

Ransom Canyon: Staffel 2 – 23/7/2026 – Drama

Können Staten und Quinn mit riskanten Aktivitäten Ransom Canyon zu neuem Wohlstand verhelfen? Und wie steht es um ihre wahren Gefühle füreinander?

Kaulitz & Kaulitz: Staffel 3 – 23/7/2026 – Reality TV

Arzttermine, ein stürmisches Hochzeitsfest und die Geister der Vergangenheit: Für die Zwillinge schlägt die Stunde der Wahrheit. Auf dem Weg zurück zu ihren Anfängen müssen sie herausfinden, wer sie wirklich sind – und was sie als Geschwister noch zusammenhält.

The Bombing of Pan Am 103 – 30/7/2026 – Drama

Nach einer wahren Geschichte: Der Anschlag auf einen Transatlantikflug über Schottland 1988 bringt die Polizei vor Ort und das FBI zusammen, um die Verantwortlichen zu jagen.

Worst Neighbor Ever – Tödliche Nachbarschaft – 1/7/2026 – Documentary

Diese eindringliche Dokuserie schildert die wahren Geschichten von Nachbar*innen, die außer Kontrolle gerieten, von Betrugsmaschen bis hin zu gewaltsamer Vergeltung.

Super Subbu – 2/7/2026 – Comedy

Der glücklose Subbu soll in einem feindseligen Dorf Sexualkundeunterricht geben und muss erfolgreich sein, ohne den Zorn seines konservativen Vaters auf sich zu ziehen.

Survival of the Thickest: Staffel 3 – 2/7/2026 – Comedy

Ganz oben angekommen in der Welt der Designermode lässt sich Mavis auf ein neues Abenteuer ein, als sie und Luca eine Familie gründen wollen.

Human Vapor – 2/7/2026 – Sci-Fi

Ein Todesfall live im Fernsehen. Ein Schuldiger, der sich in Gas auflöst. Dahinter ein geheimes Projekt, dem Wehrlose zum Opfer fielen. Ein Ermittler will die Wahrheit aufdecken.

Better Late Than Single: Staffel 2 – 7/7/2026 – Reality TV

Eine neue hoffnungsvolle Gruppe zieht ins Dorf der ewigen Singles, sammelt Erfahrungen und erlebt die Liebe und die damit verbundenen Gefühle.

Salcedo, cuero y boogaloo – 8/7/2026 – Drama

Martín Salcedo bringt nichts so leicht aus der Ruhe – bis Verónica Pinilla und Quiebra Canto Drogen, Alkohol und Gefahr ins Spiel bringen.

Thunder 3 – 8/7/2026 – Anime

Die völlig gewöhnlichen Schüler Pyontaro, Hiroshi und Tsubame geraten in ein außergewöhnliches Abenteuer, als Pyontaros kleine Schwester vermisst wird.

Ich habe keine Angst – 8/7/2026 – Drama

Als ein zehnjähriger Junge einen erschreckenden Fund macht, lernt er die brutale Realität des Lebens, des Überlebens und eine Stadt am Abgrund kennen.

The Apartment Job – 11/7/2026 – Comedy

Der ehemalige Anführer einer Gang und eine aufstrebende Anwältin planen, die Rücklagen einer Wohnungsanlage zu stehlen – und decken dabei weitreichende Korruption auf.

Love Is Blind: UK – After the Altar – 12/7/2026 – Reality TV

Die Teilnehmer der zweiten Staffel und einige Favoriten aus der ersten Staffel erzählen von den Höhen und Tiefen ihres Lebens abseits der Pods, darunter Scheidungen, Neuanfänge und unerledigte Angelegenheiten.

Hot Ones: Extra Heat – 13/7/2026 – TV Variety & Talk Show

In dieser exklusiven neuen Sonderreihe „Hot Ones: Extra Heat“ müssen prominente Gäste pikante Fragen beantworten, während sie noch schärfere Chickenwings essen.

Quarterback: Staffel 3 – 14/7/2026 – Documentary

Die erfolgreiche Netflix-Serie kehrt mit Staffel 3 zurück und gewährt den Zuschauern exklusiven, noch nie dagewesenen Einblick in das Leben von vier Quarterbacks während der NFL-Saison 2025.

The Ultimatum: Marry or Move On: Staffel 4 – 15/7/2026 – Reality TV

Ja oder nein? Sechs Paare stellen ihre Liebe auf die Probe und finden heraus, ob sie nach einem Monat mit neuen Partner*innen weiterhin heiraten wollen.

Die Karte der Sehnsüchte – 17/7/2026 – Drama

Vor ihrem Tod entwickelt Lucy ein Spiel für ihre Schwester Greta, das sie auf eine Selbstfindungsreise schickt – und zum charmanten Will Tucker.

The East Palace – 17/7/2026 – Horror

Ein Mann mit Verbindung zur Geisterwelt und eine Hofdame, die die Toten hören kann, werden vom König in den Palast zitiert, um dunkle Geheimnisse zu lüften.

Spooky in Love – 18/7/2026 – Romance

GIGN – 22/7/2026 – Thriller

Nach dem Überraschungsangriff auf seine Einheit leitet ein Polizist, der sich zurückziehen wollte, eine riskante Mission, bei der er mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird.

Proyecto Final – 29/7/2026 – Drama

Neue Schule, neuer Start – bis durch fiese Angriffe im Internet und den Plan eines Klassenkameraden eine gefährliche Verbindung entsteht, die Tamara zu einer Verwandlung treibt.

Fúria – Rasende Wut – 29/7/2026 – Drama

Ein verletzter Mann mit Gedächtnisverlust findet bei einem MMA-Coach Zuflucht und tritt in den Ring, hin- und hergerissen zwischen Hoffnung und einer gefährlichen Vergangenheit.

Musafir Cafe – Demnächst verfügbar – Romance

Chander und Sudha fühlen sich zueinander hingezogen, werden jedoch vom Schicksal getrennt. Ihre kurze Liebe löst Chanders Reise zum Musafir Café und schließlich zu Preeti aus.

Netflix Filme

Enola Holmes 3 – 1/7/2026 – Drama

Detektivin Enola Holmes reist für ihre Vermählung nach Malta. Dort werden ihre Hochzeitspläne jedoch aus der Bahn geworfen, als Sherlock verschwindet und sie in einen gefährlichen Fall verstrickt wird.

23 000 Leben – 17/7/2026 – Drama

Eine Gruppe junger Menschen sticht in See, um Flüchtende auf dem Mittelmeer zu retten. Bei dieser Mission gerät ihr Vertrauen in Recht und Gerechtigkeit jedoch ins Wanken.

Heartstopper Forever – 17/7/2026 – Romance

Ein neues Schuljahr beginnt und während sich Nick und Charlies Beziehung vertieft, kommen Gedanken auf, wie ihr Leben nach dem Ende der Schulzeit aussehen könnte.

72 HOURS – 24/7/2026 – Comedy

Ein 40-jähriger Geschäftsmann mit beruflichen Problemen wird plötzlich Teil eines Junggesellenabschieds und schließt sich drei Tage lang einer Gruppe Mittzwanziger an.

Bis zum Ende – 8/7/2026 – Drama

Sie tat alles, um Mutter zu werden. Als ihr junger Sohn erkrankt, schreckt Jada für die rettende Organspende vor nichts zurück.

Ikka – 10/7/2026 – Thriller

Da das Leben eines geliebten Menschen auf dem Spiel steht, ist ein renommierter Anwalt gezwungen, einen Mann zu verteidigen, den er für schuldig hält.

Golden Kamuy -The Abashiri Prison Raid- – 13/7/2026 – Action

In einem heftigen Kampf um den Ainu-Goldschatz machen sich Asirpa und Sugimoto zum Abashiri-Gefängnis auf, wo sie Noppera-Bo und die Wahrheit über ihren Vater erwarten.

Me Before Me – 16/7/2026 – Drama

Ein Schulprojekt zur Familiengeschichte veranlasst einen strebsamen Teenager dazu, die schwierige Beziehung mit seinem Vater zu kitten, bevor es zu spät ist.

Deseo – Verlangen – 17/7/2026 – Drama

Als eine verheiratete Anwältin eine Affäre mit dem Schwimmlehrer ihrer Tochter beginnt, wird aus der heißen Romanze ein perfides Spiel, bei dem jeder auf Rache aus ist.

The Debt Collector – 23/7/2026 – Action

Von alten Fehlern und einer unheilbaren Krankheit geplagt, kehrt ein ehemaliger Schuldeneintreiber zurück in die Unterwelt, um den Opfern einer brutalen Organisation zu helfen.

Eine verworrene Wahrheit – 24/7/2026 – Drama

Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter kehrt Ruth nach Hause zurück. Das merkwürdige Verhalten ihres Vaters veranlasst sie jedoch dazu, das Geschehene zu hinterfragen.

Netflix Dokumentationen

Miguel Ángel Blanco: 48 Stunden, die Spanien veränderten – 10/7/2026 – Documentary

Diese Doku beleuchtet, wie die Entführung von Miguel Ángel Blanco 1997 Angst in kollektiven Widerstand verwandelte und Spaniens Kampf gegen den Terror der ETA prägte.

Costa Concordia: Albtraum auf See – 10/7/2026 – Documentary

Diese packende Doku rekonstruiert den Schiffbruch einer Luxuskreuzfahrt im Jahr 2012 anhand bisher unveröffentlichten Filmmaterials und Berichten von Überlebenden.

A Toxic Love Story – 22/7/2026 – Documentary

No localized synopsis available, please localize regionally as needed.

Netflix Comedy Specials

Jeff Arcuri: Nice to Meet You – 7/7/2026 – Standup

In diesem Special mit Zuschauerbeteiligung stellt Jeff Arcuri bei den Themen Ehestreiche und Internet-Trolle seinen schlagfertigen Witz unter Beweis.

Bill Maher: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor – 21/7/2026 – Comedy

Mary Beth Barone: Galaxy Brain – 28/7/2026 – Standup

Sind Ex-Besties die schlimmste Art von Ex und können Dating-Apps die Demokratie retten? Mary Beth Barone liefert in diesem cleveren Special die Antworten.

Netflix Live Event

MLB Home Run Derby 2026 – 14/7/2026 – Sports Non-Fiction

Die besten Schlagmänner im Baseball messen ihre Kräfte live im Citizens Bank Park in Philadelphia und wollen mit ihren Homeruns Ruhm erlangen.

Netflix Sports Series

WWE: Unreal: Staffel 3 – 21/7/2026 – Documentary

Wie sieht die Zukunft des Wrestlings aus, jetzt wo sich John Cena zur Ruhe setzt und der Ring von Verletzungen heimgesucht wird? Ein Blick hinter die Kulissen der WWE-Spektakel.

Lizenztitel Auswahl

Das Boot – The Director’s Cut – 1/7/2026 – Drama

Für sechs Oscars nominierte Verfilmung des gleichnamigen Romans unter der Regie von Wolfgang Petersen über die Besatzung eines deutschen U-Boots im 2. Weltkrieg.

TESTO – 1/7/2026 – Thriller

Fünf Häftlinge verüben im Freigang einen Banküberfall, bei dem ein Fehlgriff im Tresorraum ihren Plan durcheinanderbringt und zu einer hochriskanten Geiselnahme führt.

22 Bahnen – 5/7/2026 – Drama

Als eine begabte Mathestudentin die Chance erhält, ihre Träume zu verwirklichen, stellt sich die Frage, wer sich dann um ihre kleine Schwester kümmert.

Mortdecai – Der Teilzeitgauner – 7/7/2026 – Comedy

Der weltgewandte, kultivierte Lord Charlie Mortdecai ist ein Aristokrat – und ein mittelloser, tollpatschiger Kunstbetrüger, der die russische Mafia verärgert hat.

RoboCop – 10/7/2026 – Action

In dieser Neuauflage des Sci-Fi-Klassikers aus den 1980ern wird ein Polizist bei einem Einsatz schwer verletzt und in einen experimentellen Cyborg transformiert.

Tod auf dem Nil – 15/7/2026 – Drama

In dieser hochkarätig besetzten Agatha-Christie-Verfilmung ermittelt Hercule Poirot im Fall einer ermordeten jungen Erbin an Bord eines luxuriösen Flussdampfers.

Love You So Bad – 16/7/2026 – Romance

Im letzten Studienjahr plant die Studentin Savannah Rache an ihrem untreuen Ex, indem sie vorgibt, mit seinem absoluten Gegenteil zusammen zu sein – doch echte Gefühle bringen ihren Plan bald ins Wanken.

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