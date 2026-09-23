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Disney+ wird noch teurer: Höhere Preise kommen

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Die letzte Preiserhöhung von Disney+ ist jetzt knapp ein Jahr her, Zeit, dass man den Preis also mal wieder anhebt. Es gehört mittlerweile eigentlich dazu, dass die Streaminganbieter einmal im Jahr ihre Preise erhöhen und noch diese Woche geht es bei Disney+ nach oben. Knapp 22 Dollar will man in den USA, 13 Prozent mehr.

Wir haben noch keine Details für Deutschland, aber es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis der Preis auch bei uns ansteigt. Wobei man sich bei Disney ernsthaft überlegen sollte, ob man das mal auslässt, weil die Qualität sinkt. Aber Investoren sehen das sicher anders und daher rechne ich sehr zeitnah mit höheren Preisen.

Ich weiß, ich stelle diese Frage seit einer Weile, wenn es um Preiserhöhungen bei den Streamingdiensten geht, aber ich bin wirklich gespannt, wo die Grenze liegt und ab wann der Verlust zu groß ist und man wieder einlenkt. Noch scheint aber kein Ende in Sicht, also wird man 2027 sicher wieder ein bis zwei Euro mehr zahlen.

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  1. Tino 🏅
    sagt am

    Erst Werbung in allen Plänen einführen und dann Preise erhöhen… nun ja…

    Wenn es nicht in Magenta TV drin wäre, wäre jetzt ein neuralgischer Punkt erreicht 🥲

    Antworten

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