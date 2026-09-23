Unterhaltung

Telekom integriert HBO Max in MagentaTV

René Hesse
Von

Die Deutsche Telekom bietet HBO Max ab sofort direkt über MagentaTV mit insgesamt sechs Zubuchoptionen an.

Kunden können zwischen monatlich kündbaren Angeboten und Optionen mit zwölf Monaten Laufzeit wählen. Bei der Jahresbindung verspricht die Telekom einen Preisvorteil gegenüber der monatlichen Buchung.

HBO Max erweitert das Streamingangebot von MagentaTV

HBO Max ist seit Januar 2026 in Deutschland verfügbar. Der Dienst bündelt Inhalte von HBO, Warner Bros., DC und Discovery. Damit baut die Telekom ihre Strategie aus, mehrere Streamingangebote über MagentaTV zugänglich zu machen.

Zum Angebot gehören unter anderem:

  • sechs verschiedene HBO-Max-Zubuchoptionen
  • monatliche und zwölfmonatige Laufzeiten
  • „4 Blocks ZERO“ ab 25. September
  • Franchises wie Game of Thrones, Dune und Harry Potter

MagentaTV selbst bietet laut Telekom bis zu 180 TV-Sender, darunter mehr als 160 HD-Kanäle. Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay gehören ebenfalls zum Angebot. Die Plattform lässt sich unabhängig vom Internetanbieter buchen.

Ich halte die Integration für einen sinnvollen Schritt. Gerade die direkte Buchung über MagentaTV kann für Kunden praktisch sein, die ihre Streamingdienste möglichst zentral verwalten möchten.

Fintech · 23. September 2026

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