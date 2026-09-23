Unterhaltung

Disney+ bringt ein neues Abo nach Österreich

René Hesse
Von

Disney+ führt in Österreich im November die neue Abo-Option „Standard mit Werbung“ ein.

Das werbefinanzierte Modell ergänzt die bestehenden Optionen Standard und Premium. Damit stehen Kunden künftig drei Varianten zur Wahl. Einen konkreten Starttermin im November und den Preis für das neue Abo nennt Disney noch nicht.

Disney+ öffnet sich in Österreich für Werbung

Mit dem neuen Tarif können erstmals auch Werbekunden gezielt Zuschauer innerhalb von Disney+ Österreich erreichen. Das Unternehmen folgt damit seinem bereits in anderen Märkten etablierten Modell aus werbefinanzierten und werbefreien Abos.

Die wichtigsten Punkte zum neuen Angebot:

  • Start in Österreich im November 2026
  • Name: „Standard mit Werbung“
  • Ergänzung zu Standard und Premium
  • Preis und genauer Starttag sind noch offen

Die bestehenden Funktionen zur Kindersicherung bleiben erhalten. Dazu zählen Zugangsbeschränkungen für Inhalte, PIN-geschützte Profile und spezielle Kinderprofile.

Ich halte den Schritt für nachvollziehbar, weil Disney+ damit eine zusätzliche Preisstufe schaffen kann. Entscheidend wird aus Kundensicht allerdings der noch unbekannte Preis sein. Erst dann lässt sich beurteilen, wie attraktiv das werbefinanzierte Abo gegenüber Standard und Premium tatsächlich ist.

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