Darkwing Duck kehrt zurück zu Disney+

Disney bringt Darkwing Duck zurück und hat diese Woche bestätigt, dass die Serie neu aufgelegt wird und Mark Hamill den Schrecken der Bösewichte spricht. Man hat weitere Promis eingekauft, wie Seth Rogen, der Neustart wird nicht günstig.

Das Original hat mich als Kind begleitet und ich neigte auch bei den Comics dazu, dass ich die Sonderausgaben mit Darkwing Duck auf dem Weg in den Urlaub haben wollte. Ich war aber eben überrascht, dass es damals nur drei Staffeln mit nur 91 Folgen gab, als Kind hatte ich das Gefühl, dass die Serie deutlich länger lief.

Seit 35 Jahren ist Darkwing Duck in seinem schlimmsten Albtraum gefangen: einer Parallelwelt, in der niemand etwas von seinen Superhelden-Heldentaten weiß. Nun taucht ein rebellischer Teenager namens Duckie auf, der alles über seine heldenhafte Vergangenheit weiß, um diesen egozentrischen Selbstjustizler wieder in den Kampf zu ziehen. Gemeinsam wird dieses ungewöhnliche Duo gegen alte Feinde wie Negaduck und Megavolt antreten und sich mit den Verbündeten Launchpad, Gosalyn und Morgana vereinen, um das gesamte Universum zu retten.

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