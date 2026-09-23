Unterhaltung

Darkwing Duck kehrt zurück zu Disney+

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Disney bringt Darkwing Duck zurück und hat diese Woche bestätigt, dass die Serie neu aufgelegt wird und Mark Hamill den Schrecken der Bösewichte spricht. Man hat weitere Promis eingekauft, wie Seth Rogen, der Neustart wird nicht günstig.

Das Original hat mich als Kind begleitet und ich neigte auch bei den Comics dazu, dass ich die Sonderausgaben mit Darkwing Duck auf dem Weg in den Urlaub haben wollte. Ich war aber eben überrascht, dass es damals nur drei Staffeln mit nur 91 Folgen gab, als Kind hatte ich das Gefühl, dass die Serie deutlich länger lief.

Seit 35 Jahren ist Darkwing Duck in seinem schlimmsten Albtraum gefangen: einer Parallelwelt, in der niemand etwas von seinen Superhelden-Heldentaten weiß. Nun taucht ein rebellischer Teenager namens Duckie auf, der alles über seine heldenhafte Vergangenheit weiß, um diesen egozentrischen Selbstjustizler wieder in den Kampf zu ziehen. Gemeinsam wird dieses ungewöhnliche Duo gegen alte Feinde wie Negaduck und Megavolt antreten und sich mit den Verbündeten Launchpad, Gosalyn und Morgana vereinen, um das gesamte Universum zu retten.

Unterhaltung · 22. September 2026

Film war die Rettung: Sega wollte Sonic einst einstellen

Sonic war in den letzten 35 Jahren kein Erfolgsgarant und hatte viele Höhen, aber vor allem auch richtige Tiefen. Der… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Koreh 💎
    sagt am

    Das ist ja sowas von mindblown! :D

    Antworten

Mehr entdecken
Telekom integriert HBO Max in MagentaTV
23.09.26 · Telekom
Disney+ bringt ein neues Abo nach Österreich
23.09.26 · Unterhaltung
Film war die Rettung: Sega wollte Sonic einst einstellen
22.09.26 · Gaming
ADAC fordert Abschaffung der 12-Uhr-Regel an Tankstellen
23.09.26 · Mobilität
ARD und ZDF erreichen weiterhin Millionen Menschen täglich
22.09.26 · Unterhaltung
Halo bekommt ein „komplett neues Spiel“
23.09.26 · Gaming
Glasfaser für alle Anbieter: Jetzt kommt Bewegung in den Markt
23.09.26 · Marktgeschehen
Disney stellt Marvel-Serie überraschend ein
22.09.26 · Unterhaltung
Magenta Pay startet mit Visa Debitkarte und Cashback
23.09.26 · Telekom
Jugendmedientag: ARD, ZDF und Deutschlandfunk starten Angebot für Schüler
21.09.26 · Unterhaltung
Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Darkwing Duck kehrt zurück zu Disney+