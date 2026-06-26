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Neue iPhones: Apple plant „RAM-Trick“ für 2027

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Die Speicherkrise lässt die Kosten explodieren, aber Siri AI benötigt für den vollen Funktionsumfang eigentlich 12 GB RAM. Ein Problem für Apple, die das iPhone 18 und andere Modelle, die nicht zu den Flaggschiffen gehören, eigentlich gerne mit 8 GB RAM auf den Markt bringen würden. Das spart Kosten. Aber es gibt einen Plan.

Laut Ming-Chi Kuo werden wir eine Generation mit 9 GB RAM sehen, so kann Apple damit argumentieren, dass gewisse Funktionen nur auf Modellen mit 9 GB und 12 GB laufen, aber auf älteren Modellen nicht mehr (Stichwort: Upselling). Etwas, was wir in der Branche bisher noch nicht gesehen haben, auch eine interessante Idee.

Ob 8 GB oder 9 GB jetzt wirklich den Unterschied machen, ist eine andere Frage, vermutlich nicht. Die Top-Modelle für 2027 werden laut Quelle bei noch bei 12 GB RAM bleiben, aber hier hat bei der Speicherkrise auch niemand mit 16 GB bei Apple gerechnet. Es wird sicher noch lange dauern, bis man den RAM wieder erhöht.

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26. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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