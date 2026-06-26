Apple iPad mini mit OLED: Die Produktion ist wohl angelaufen

Apple plant ein neues iPad mini für 2026, das ist seit Monaten bekannt, und es gibt ein recht großes Upgrade mit einem OLED-Display. Einem Release in diesem Jahr steht auch nichts mehr im Weg, so The Elec, denn die Produktion ist angelaufen.

Samsung Display produziert ab jetzt die OLED-Displays für dieses neue iPad mini, Details zum Panel nennt die Quelle jedoch nicht. Das Display dürfte in etwa gleich groß sein, OLED ist gesetzt, aber es bleibt bei 60 Hz, es gibt wohl keine 120 Hz.

Da ich gerade wieder das iPhone 17e und iPhone 17 Pro im Wechsel nutze, ist das für mich eine schlechte Nachricht, denn mit der etwas schlechteren OLED-Qualität könnte ich gut leben, das sieht man kaum, aber 60 Hz sind definitiv keine Option.

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