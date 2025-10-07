Neue Produktoffensive von Apple startet schon bald

Der September ist meist nur der Auftakt für neue Produkte bei Apple, die ihren Fokus weiterhin voll auf Q4 und das Weihnachtsgeschäft legen. Mark Gurman hat von seinen Quellen erfahren, dass sich eine neue Produktoffensive andeutet.

Viele Konfigurationen des iPad Pro sind kaum noch verfügbar und auch bei der Basis des MacBook Pro ist der Bestand laut seinen Angaben gering. Das sind oft gute Anzeichen für Nachfolger. Welche Produkte könnte uns Apple bald zeigen?

Apple iPad Pro M5

Apple MacBook Pro M5

Apple MacBook Air M5

Apple Vision Pro M5

Das ist das M5-Lineup, welches sich noch für Ende 2025 andeutet, wobei neue MacBooks auch schon Anfang des Jahres kamen. Es würde mich beispielsweise nicht wundern, wenn das neue MacBook Air erst im Januar folgt. Doch das ist noch nicht alles, im Oktober oder November könnten auch noch diese Produkte folgen:

Apple AirTags 2

Apple TV 4K (2025)

Apple HomePod mini 2

Beim M5-Lineup rechne ich mit einem kurzen und aufgezeichneten Video und man wird die üblichen Lieblinge einladen, damit es direkt positive Presse gibt. Bei den anderen Produkten reicht eigentlich eine kurze Pressemitteilung im November. Das sind auch perfekte Neuheiten, die bei vielen unter dem Weihnachtsbaum landen.