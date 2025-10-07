News

Neue Produktoffensive von Apple startet schon bald

Autor-Bild
Von
|
Apple Event September 2021 Header

Der September ist meist nur der Auftakt für neue Produkte bei Apple, die ihren Fokus weiterhin voll auf Q4 und das Weihnachtsgeschäft legen. Mark Gurman hat von seinen Quellen erfahren, dass sich eine neue Produktoffensive andeutet.

Viele Konfigurationen des iPad Pro sind kaum noch verfügbar und auch bei der Basis des MacBook Pro ist der Bestand laut seinen Angaben gering. Das sind oft gute Anzeichen für Nachfolger. Welche Produkte könnte uns Apple bald zeigen?

  • Apple iPad Pro M5
  • Apple MacBook Pro M5
  • Apple MacBook Air M5
  • Apple Vision Pro M5

Das ist das M5-Lineup, welches sich noch für Ende 2025 andeutet, wobei neue MacBooks auch schon Anfang des Jahres kamen. Es würde mich beispielsweise nicht wundern, wenn das neue MacBook Air erst im Januar folgt. Doch das ist noch nicht alles, im Oktober oder November könnten auch noch diese Produkte folgen:

  • Apple AirTags 2
  • Apple TV 4K (2025)
  • Apple HomePod mini 2

Beim M5-Lineup rechne ich mit einem kurzen und aufgezeichneten Video und man wird die üblichen Lieblinge einladen, damit es direkt positive Presse gibt. Bei den anderen Produkten reicht eigentlich eine kurze Pressemitteilung im November. Das sind auch perfekte Neuheiten, die bei vielen unter dem Weihnachtsbaum landen.

Der neue Apple-Chef wird langsam positioniert

Apple blickte in den letzten Jahren auf eine erstaunlich stabile Führungsebene, aber diese wird immer älter und so langsam merkt…

6. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Neue Produktoffensive von Apple startet schon bald
Weitere Neuigkeiten
Tesla: Das günstige Model Y kommt „in wenigen Wochen“
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Detail Header
Bis zu 750 km Reichweite: Tesla bessert bei seinen Bestsellern nach
in Mobilität
fraenk startet Bestellung mit Apple Pay – Google Pay folgt
in Provider | Update
Revolut
Revolut weitet Krypto-Einschränkungen aus
in Fintech
Kia Ev2 Concept Header
Kia EV2 kommt Anfang 2026: Der Einstieg in die Elektromobilität
in Mobilität
Xbox-Handheld: Grund für das Aus ist bekannt
in News
Hybride dominieren die Fahrzeugzulassungen: So entwickelt sich der Automarkt in Deutschland
in Marktgeschehen
Xbox Logo Header 2025
Xbox Game Pass: Kostenloses Abo soll kommen
in News
Red Dead Redemption 2 Cover Header
Red Dead Redemption 2: Großes Update zum Jubiläum deutet sich an
in Gaming
Ikea Mer Laden
Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos soll bleiben
in Mobilität