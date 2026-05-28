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Rayman Legends Retold: Das Remake kommt 2026

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Der Juni steht an und somit die großen Gaming-Events. Sony ist auch mit einer State of Play dabei und dort werden wir angeblich Rayman Legends Retold sehen.

Dabei handelt es sich um das Remake, was schon länger im Raum steht und was laut Tom Henderson von Insider Gaming am 1. Oktober 2026 erscheint und auf dem Event von Sony gezeigt wird. Das heute geleakte Logo sei außerdem echt.

Andere Quellen, wie „NateDrake“ von ResetEra haben sich auch angeschlossen und behaupten, dass es mehr als nur ein Remake sei und viele Überraschungen mitbringt. Es sei weiterhin der 2.5D-Stil, aber es gibt auch ein paar 3D-Elemente.

Klingt gut, ein tolles Spiel, auch wenn ich mir mal wieder ein ganz neues Rayman wünschen würde. Dafür macht Ubisoft aber vermutlich derzeit kein Geld locker.

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Valve scheint in der RAM- und Speicherkrise noch etwas schlechter als manch andere Marke aufgestellt zu sein, denn man kann…

27. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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