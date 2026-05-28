Social

Instagram, WhatsApp und Facebook bekommen ein Plus-Abo

Autor-Bild
Von
Google News
| 2 Kommentare

Bei WhatsApp ist es schon lange bekannt, denn da testet Meta das Plus-Abo seit einer Weile mit ausgewählten Nutzern, wir haben hier mehrmals berichtet. Aber die anderen zwei Plattformen, Instagram und Facebook, bekommen ebenfalls ein Abo.

Das Plus-Abo, wie es bei allen drei Plattformen heißt, soll laut TechCrunch und Bloomberg in den nächsten Wochen global verteilt werden und dürfte bei uns in Deutschland wohl zwischen 2,49 Euro und 3,49 Euro pro Monat kosten. Meta hat auch bestätigt, dass man ein Abo für die eigene KI, die Meta AI, einführen wird.

Das würde man dann Meta One Plus oder Meta One Premium nennen und damit kann man beispielsweise eine größere Anzahl an KI-Inhalten erstellen lassen.

Mehr Funktionen dank Abo

Mit dem Plus-Abo in den Apps gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ein eigenes Icon, das man in den Einstellungen wählen kann, man kann die Stories bis zu 48 statt 24 Stunden seinen Nutzern anzeigen lassen, es gibt neue „Super-Reaktionen“, man bekommt mehr Details zu den Zuschauern der eigenen Stories und vieles mehr.

Außerdem kommen neue Abos für Influencer, wie Meta One Advanced für 50 Euro im Monat, womit der eigene Kanal in der Suche etwas höher gewichtet wird.

Es ist alles ein bisschen chaotisch, weil es so viele Abos und Dienste von Meta gibt, zudem sind sie noch nicht in Deutschland online. Ihr könnt euch aber schon jetzt darauf einstellen, dass ihr für gewisse Funktionen in Zukunft etwas zahlen müsst.

Streaming

Bundesregierung verschärft Regeln für Netflix und Co.

Das Bundeskabinett beschließt eine Investitionsverpflichtung für Mediendienste im deutschen Filmmarkt. Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der Streamingdienste und Sender…

27. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Matze51 💎
    sagt am

    Kann mit meiner Handvoll Freunden auch anders kommunizieren als mit diesem werbevermüllten sinnlosen Dreck

    Antworten
  2. Matze51 💎
    sagt am

    Klar, ich zahle überall für so ein Mist 🤬🤡
    Bin bald wieder weg von diesen Geldmaschinen Müll Apps 🤢

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Social / Instagram, WhatsApp und Facebook bekommen ein Plus-Abo
Weitere Neuigkeiten
Rayman Legends Retold: Das Remake kommt 2026
in Gaming
Neue Preise: Steam Deck OLED wird deutlich teurer
in Gaming
Honor: Alte Huawei-Marke wächst gerade stark in Europa
in Smartphones
Alter VW-Chef plant „revolutionäres“ Kraftfahrzeug für 2027
in Mobilität
High Mobile
HIGH Mobile: 80 GB im Telekom-Netz jetzt günstiger erhältlich
in Tarife
Apple Iphone 15 Pro Titan Hand
Apple iPhone Pro: Beliebtes Material kommt „nicht so schnell“ zurück
in Smartphones
Streaming
Bundesregierung verschärft Regeln für Netflix und Co.
in Unterhaltung
In eigener Sache: mobiFlip kann jetzt direkt in Google bevorzugt werden
in Internes | Update
Postbank Zentrale
3,2 Prozent aufs Tagesgeld: Postbank startet neue Kontoaktion
in Fintech
The Witcher 3: Neues DLC „Songs of the Past“ für 2027 ist offiziell
in Gaming