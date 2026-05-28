Instagram, WhatsApp und Facebook bekommen ein Plus-Abo

Bei WhatsApp ist es schon lange bekannt, denn da testet Meta das Plus-Abo seit einer Weile mit ausgewählten Nutzern, wir haben hier mehrmals berichtet. Aber die anderen zwei Plattformen, Instagram und Facebook, bekommen ebenfalls ein Abo.

Das Plus-Abo, wie es bei allen drei Plattformen heißt, soll laut TechCrunch und Bloomberg in den nächsten Wochen global verteilt werden und dürfte bei uns in Deutschland wohl zwischen 2,49 Euro und 3,49 Euro pro Monat kosten. Meta hat auch bestätigt, dass man ein Abo für die eigene KI, die Meta AI, einführen wird.

Das würde man dann Meta One Plus oder Meta One Premium nennen und damit kann man beispielsweise eine größere Anzahl an KI-Inhalten erstellen lassen.

Mehr Funktionen dank Abo

Mit dem Plus-Abo in den Apps gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ein eigenes Icon, das man in den Einstellungen wählen kann, man kann die Stories bis zu 48 statt 24 Stunden seinen Nutzern anzeigen lassen, es gibt neue „Super-Reaktionen“, man bekommt mehr Details zu den Zuschauern der eigenen Stories und vieles mehr.

Außerdem kommen neue Abos für Influencer, wie Meta One Advanced für 50 Euro im Monat, womit der eigene Kanal in der Suche etwas höher gewichtet wird.

Es ist alles ein bisschen chaotisch, weil es so viele Abos und Dienste von Meta gibt, zudem sind sie noch nicht in Deutschland online. Ihr könnt euch aber schon jetzt darauf einstellen, dass ihr für gewisse Funktionen in Zukunft etwas zahlen müsst.