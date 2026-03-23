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Nintendo Switch 2: Neue Version kommt mit einem Highlight

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Nintendo plant die erste Revision der Switch 2, so Nikkei, wenn auch vielleicht nur bei uns in Europa. Es soll eine neue Version der Konsole geplant sein, bei der man den Akku selbst tauschen kann, was dann übrigens auch für die Joy Con gilt.

Neue Switch 2 kommt schon „bald“

Diese neue Version der Nintendo Switch 2 soll laut Quelle „bald“ kommen, bei der restlichen Hardware tut sich jedoch nichts. Es ist bei einer Revision aber auch nicht ungewöhnlich, dass man noch 1-2 Kleinigkeiten hier und da ändert und optimiert.

Doch Nintendo macht das vermutlich nicht ganz freiwillig, sonst hätten sie es von Anfang an so geplant, es ist ab 2027 in der EU vorgeschrieben. Da Akkus aber die größte Schwäche von solchen Gadgets sind, ist das ein echter Mehrwert für Nutzer.

Mich persönlich würde es übrigens wundern, wenn Nintendo diese Revision nur bei uns auf den Markt bringt und nicht weltweit. Bei Software lohnt es sich, wenn man diese für Regionen anpasst, eigene Hardware wäre allerdings doch etwas teurer.

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22. März 2026 | Jetzt lesen →

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