Mobilität

Toyota plant Änderung für die Zukunft der eigenen Autos

Oliver Schwuchow
Von
Toyota Sport Crossover Header

Toyota hat das gleiche Problem, wie es viele große und vor allem alte Marken der Branche haben: Man ist zu komplex. Man hat sich in den letzten Jahren, in denen es gut lief, zu sehr in den Details verloren. Und das rächt sich in der heutigen Zeit.

Zu viele Materialien, zu viele Versionen, zu viel Auswahl im Konfigurator, das will Toyota jetzt ebenfalls angehen. Man will dort sparen, wo es der Kunde nicht merkt und folgt damit Volkswagen und Co., die ihr Portfolio ebenfalls stark überarbeiten.

Man kann die ersten Maßnahmen schon seit einer Weile sehen, viele Marken haben sich bereits ein Beispiel an der simplen Auswahl von Tesla genommen, nachdem die Marke vor einer Weile stark gewachsen ist. Aber der Konfigurator ist bei vielen Modellen immer noch zu komplex und das macht die Produktion unnötig teuer.

Bei Toyota bewegt man sich jetzt auch langsam auf den Krisen-Modus zu und will mit Sparmaßnahmen reagieren. Details nannte Toyota noch keine. Doch Toyota steht auch erst am Anfang der Sparmaßnahmen, das Thema wird aktuell bleiben.

Mobilität · 17. September 2026

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