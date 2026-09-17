Mobilität

Skoda Epiq wird günstiger: Zwei neue Versionen für das Elektroauto

Oliver Schwuchow
Von
Skoda Epiq

Skoda baut sein Angebot beim Epiq nach unten aus und bietet ab sofort den Epiq 40 in Deutschland an. Diese Version startet bei 27.900 Euro und kommt mit einem 38,5 kWh großen Akku (310 km WLTP-Reichweite) und 99 kW (135 PS) daher.

Das wird aber auch noch nicht die Basis für das Elektroauto sein, denn im Oktober folgt der Skoda Epiq 35, der dann bei 25.900 Euro starten wird. Da Skoda unter dem Epiq kein günstigeres Elektroauto (also kein Pendant zum VW ID Up) plant, wird das auf absehbare Zeit der vollelektrische Einstieg bei der Marke bleiben.

Man denkt zwar mittlerweile auch laut über einen Hatchback nach, der kommt dann aber erst in den 2030ern und wird nicht viel günstiger sein. Ein Elektroauto für unter 20.000 Euro steht bei Skoda vorerst nicht auf dem Plan, das überlässt man VW.

Mobilität · 17. September 2026

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