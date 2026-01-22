Fintech

pbb direkt mit Zinserhöhung beim Festgeld

Pbb Direkt

Die pbb direkt (Deutsche Pfandbriefbank AG) hat ihre Zinssätze für das Festgeldprodukt erhöht. Bis zu 2,75 % p. a. können Kunden bekommen.

Die pbb direkt hat den Zinssatz für ihr Festgeldangebot abgeändert und steht damit im Marktvergleich immer noch gut da. Für die Laufzeit von 2 Jahren gibt es ab heute 2,20 % p. a. und für 3 Jahre 2,50 % p. a. Die restlichen Laufzeiten bleiben unverändert.

Ergänzt wird das Angebot durch das etwas flexiblere FestgeldPLUS sowie das USD-Festgeld. Darüber hinaus bietet die Bank allen Neu- und Bestandskunden ab sofort einen Tagesgeldzinssatz von 0,75 % p. a. an.

Der benötigte Zugang für das Tagesgeld oder Festgeld bei der pbb direkt kann online per Video-Ident eröffnet werden, man benötigt nur ein gültiges Ausweisdokument.

Die pbb direkt ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) angeschlossen. Dadurch sind Kundeneinlagen bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Kunde geschützt. Eröffnung und Führung der Konten sind selbstverständlich kostenlos.

