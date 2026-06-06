Neuer Motorsport-Channel kommt zu Zattoo

Die Streaming-Plattform Zattoo erweitert ihr kostenloses FAST-Angebot in der DACH-Region um den Channel Rally.TV.

Der Sender ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar und richtet sich an Motorsportfans.

Das Angebot umfasst Inhalte aus der FIA World Rally Championship (WRC) und der FIA European Rally Championship (ERC). Gezeigt werden Highlights, Onboard-Aufnahmen, Best-ofs, Archivmaterial sowie ausgewählte Live-Inhalte und Einblicke in den Rallyesport.

Rally.TV Inhalte und Erweiterung des FAST-Angebots bei Zattoo

Laut Unternehmensangaben soll der Channel das kostenlose Streamingportfolio gezielt im Sportbereich ergänzen und die Vielfalt der FAST-Angebote erhöhen. Nutzerinnen und Nutzer erhalten damit zusätzliche, werbefinanzierte Rallye-Inhalte im linearen Streamingumfeld.

Die aktuell von Zattoo angebotenen TV-Pakete könnt ihr online einsehen.

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