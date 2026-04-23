Philips Hue: Der größte Sale des Jahres startet

Wie jedes Jahr hat Philips Hue seinen großen Rabattverkauf gestartet. Im Rahmen der „Bright Days“ sind zahlreiche Lampen, Leuchten, Lightstrips und Zubehörartikel mit Preisnachlass erhältlich.

Philips Hue hat die neuen Sonderangebote für zahlreiche Leuchtmittel und mehr im hauseigenen Shop heute gestartet. Der „Bright Days Sale“ ist laut Unternehmensangaben „der größte jährliche Sale“ bei Philips Hue und bietet Rabatte auf ein ausgewähltes Sortiment an smarten Beleuchtungsprodukten. In der Regel findet das Verkaufsevent jährlich im Monat Mai statt.

Welche Lampen bzw. welches Zubehör Teil der Aktion ist, könnt ihr ab sofort über einen „Early Access“-Link online einsehen. Das Unternehmen verspricht dabei „30 % Rabatt auf den Gesamtpreis der Aktionsprodukte“ sobald man zwei oder mehr Produkte kauft oder Preisnachlässe auf ausgewählte Einzelprodukte. Das gilt freilich nur im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers.

Philips Hue Bright Days 2026 Informationen

Der Bright Days Sale ist vom 23. April bis zum 10. Mai 2026 gültig.

2026 gültig. Mix & Match: Beim Kauf von 2 Artikeln aus dem Bright Days Mix & Match Sortiment erhältst Du 25 % Rabatt, beim Kauf von 3 oder mehr Artikeln 30 % Rabatt. Der Rabatt wird an der Kasse automatisch nur auf berechtigte Produkte angewendet.

Einzelartikel mit Rabatt: Produkte sind bereits entsprechend dem angegebenen Verkaufspreis rabattiert. Ein Rabatt wird nicht durch Mehrfachkäufe ausgelöst und an der Kasse wird kein weiterer Rabatt gewährt.

Der im Rahmen dieser Aktion geltende Rabatt kann auf maximal 25 Produkte angewendet werden.

Der Rabatt wird automatisch an der Kasse angewandt, wenn sich die ausgewählten Artikel der Mix & Match-Aktion in Deinem Warenkorb befinden. Einzelartikel mit Rabatt erhalten an der Kasse keinen weiteren Rabatt.

Der Rabatt gilt nur für Produkte, die im Bright Days Sale angeboten werden.

Im Falle einer Rückgabe einer Bestellung wird der anteilige Rabatt unter Umständen vom Rückerstattungsbetrag abgezogen.

Diese Sonderaktion gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware.

Diese Aktion kann nicht in Verbindung mit einem anderen Angebot im Hue Shop genutzt werden.

Diese Aktion gilt vorbehaltlich von Preis- und/oder Produktänderungen sowie Rechtschreib-, Druck- und Setzfehlern.

Der Anbieter ist Signify Deutschland. Signify behält sich das Recht vor, eine Werbeaktion jederzeit abzubrechen oder diese Bedingungen durch Neuveröffentlichung zu ändern.

Inwieweit sich hier Rabatte kombinieren lassen beziehungsweise gegenseitig ausschließen, muss man ausprobieren. Generell sei empfohlen, auch die Preise für die Hue-Produkte bei anderen Onlineshops gegenzuchecken.

Philips Hue ist ein von Signify entwickeltes intelligentes Beleuchtungs- und Sicherheitssystem. Es besteht unter anderem aus LED-Lampen, die über ZigBee mit einer Bridge verbunden sind und per App oder Sprachbefehl gesteuert werden können. Das System kann in Diensten wie Amazon Alexa, Google Assistant sowie Matter integriert werden.

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