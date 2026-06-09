Philips Hue haut 25 Prozent Rabatt raus

Philips Hue bietet bis zum 21. Juni 2026 einen Rabatt von 25 Prozent auf ausgewählte smarte Lampen an.

Nach Unternehmensangaben erhalten Käufer 25 Prozent Nachlass auf den Gesamtpreis der teilnehmenden Aktionsprodukte, wenn mindestens zwei entsprechende Artikel in den Warenkorb gelegt werden. Die Aktion läuft bis zum 21. Juni 2026 um 23:59 Uhr.

Der Rabatt wird automatisch während des Bezahlvorgangs auf der offiziellen Aktionsseite berücksichtigt. Die Preisreduzierung kann auf maximal 25 Produkte pro Bestellung angewendet werden.

Philips Hue reduziert ausgewählte Produkte im Juni 2026

Wichtige Bedingungen der Aktion:

Mindestens zwei Aktionsartikel müssen gekauft werden.

Der Rabatt beträgt 25 Prozent auf qualifizierte Produkte.

Die Preisaktion gilt für maximal 25 Artikel.

Eine Kombination mit anderen Gutscheinen oder Angeboten ist ausgeschlossen.

Die Aktion steht unter dem Vorbehalt verfügbarer Lagerbestände.

Bei einer teilweisen Rückgabe einer Bestellung wird der anteilige Rabatt vom Erstattungsbetrag abgezogen. Darüber hinaus weist Signify Deutschland darauf hin, dass die Aktion jederzeit beendet oder die Bedingungen durch eine erneute Veröffentlichung angepasst werden können.

Generell sei empfohlen, auch die Preise für die Hue-Produkte bei anderen Onlineshops gegenzuchecken.

Philips Hue ist ein von Signify entwickeltes intelligentes Beleuchtungs- und Sicherheitssystem. Es besteht unter anderem aus LED-Lampen, die über ZigBee mit einer Bridge verbunden sind und per App oder Sprachbefehl gesteuert werden können. Das System kann in Diensten wie Amazon Alexa, Google Assistant sowie Matter integriert werden.

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