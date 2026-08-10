850 Flugzeuge bis 2029: Lufthansa startet Starlink-WLAN

Die Lufthansa Group startet am 19. August 2026 mit kostenfreiem Starlink-Internet an Bord ihrer Flugzeuge.

Den Anfang macht ein Airbus A320neo von Lufthansa. Das neue „Lufthansa Group Wi-Fi“ soll laut Unternehmen deutlich höhere Bandbreiten ermöglichen und auch Videostreaming sowie cloudbasiertes Arbeiten während des Fluges unterstützen.

Bis 2029 will die Lufthansa Group rund 850 Flugzeuge ihrer Airlines mit Starlink ausrüsten. Neben Lufthansa folgen unter anderem SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Discover Airlines und ITA Airways.

Starlink-WLAN bei Lufthansa ist für viele Passagiere kostenlos

Die wichtigsten Punkte zum neuen Lufthansa-WLAN:

Start am 19. August 2026 mit einem Airbus A320neo

Ausbau auf rund 850 Flugzeuge bis 2029

Kostenlos für Statuskunden und Nutzer einer Travel ID

Verfügbar in allen Reiseklassen

Audio und Videos nur mit Kopfhörern, keine Sprach- und Videoanrufe

Technisch basiert das Angebot auf dem Satellitennetz von Starlink im niedrigen Erdorbit. Lufthansa spricht von Geschwindigkeiten, die in vielen Fällen über klassischen Internetanschlüssen zu Hause oder im Büro liegen sollen. Mastercard tritt als Sponsor des neuen WLAN-Portals auf.

Ich halte den Schritt für längst überfällig. Wenn die versprochene Geschwindigkeit auch bei gut gefüllten Flugzeugen stabil bleibt, könnte kostenloses WLAN vom netten Extra schnell zum erwarteten Standard auf europäischen Flügen werden.

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