DB Regio reagiert auf mehr Übergriffe mit neuer Bodycam-Funktion
Die DB Regio testet ab Oktober 2026 Bodycams mit Tonaufzeichnung und reagiert damit auf 989 Übergriffe im ersten Halbjahr.
Nach Angaben der DB Regio wurden in den ersten sechs Monaten 2026 insgesamt 989 Übergriffe auf Mitarbeiter registriert. Darunter waren 781 Fälle einfacher Körperverletzung, 185 versuchte Körperverletzungen und 22 schwere Körperverletzungen.
Die Tonaufzeichnung soll spätestens am 1. Oktober in der Region Rhein-Neckar-Pfalz starten. Der Test läuft zunächst zwei Monate. Anschließend plant die DB Regio eine schrittweise bundesweite Einführung. Der Datenschutz ist laut Unternehmen in den Einführungsprozess eingebunden.
DB Regio baut Schutz für Mitarbeiter aus
Neben der erweiterten Bodycam-Nutzung setzt die Bahn auf weitere Maßnahmen:
- Bodycams im Nah- und Fernverkehr
- Doppelbesetzungen und Begleitung durch Sicherheitspersonal
- Prüfgruppen mit sechs bis acht Kundenbetreuern
- Stichfeste Westen sowie Helme für Unterstützungsgruppen
- Prüfung von KI und Vernetzung mit dem Prio-Ruf-Alarmsystem
Bundesverkehrsminister Steffen Bilger bezeichnete die Entwicklung als erschütternd und sieht Sicherheit im Zug als Grundvoraussetzung für einen funktionierenden öffentlichen Verkehr. DB-Regio-Chef Harmen van Zijderveld erwartet von den Tonaufnahmen vor allem bessere Deeskalation und eine erleichterte Strafverfolgung.
Ich halte die Tonfunktion grundsätzlich für nachvollziehbar. Entscheidend wird aber sein, ob sie Mitarbeiter tatsächlich schützt (ich habe meine Zweifel) und gleichzeitig klare Regeln für Datenschutz und Aufbewahrung der Aufnahmen gelten.
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bemerkenswert wenig Kommentare hier drunter. wenigstens ein: “ so kann es nicht weitergehen “ oder sowas aber nein gar nichts. grade von den alteingesessenen wie Ronnie und Neuhier steht hier gar nix. von denen würde mich gerne die Sicht intressieren.
wegsehen bringt nix man muss drüber reden sonst ändert sich hier nix und es wird immer schlimmer und schlimmer.
Ich bin selber im Fahrdienst bei der DB-Regio Mitte beschäftigt, und was man da täglich erlebt, kann man nur noch als pure, erbärmliche Anarchie bezeichnen. Und drei Mal dürft ihr raten, genau welches Clientel für mindestens 90% an dieser Misere schuld hat. Rotzfrech und ohne jeglichen Respekt sind vor allem junge Ukrainer, Afghanen und Syrer, aber bei uns dürfen Gäste sich ja bekanntlich alles erlauben, da ihnen ja keinerlei Konsequenzen drohen! Ich wäre ja schon dafür, endlich auch den Konsum von Alkohol in den Zügen streng zu verbieten, so wie es seit kurzer Zeit auf den Bahnhöfen gilt. Aber auch hier scheitert es an dem Willen und der Durchsetzung der Verantwortlichen, und so wird weiterhin mit viel Promille in den Zügen randaliert und die Fahrgäste zusammengeschlagen. Ich will ehrlich sein, es wird sich nichts mehr in dieser Hinsicht zum Guten wenden, es wird eher noch schlimmer, viel schlimmer…
Gut, dass das kommt aber auch einfach extrem traurig, dass das nötig ist… was ist bloß los mit den Leuten…