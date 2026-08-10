Fintech

Falschgeld in Deutschland: Bundesbank veröffentlicht neue Zahlen

René Hesse
Von
3 Kommentare
Geld Money

Die Deutsche Bundesbank hat im ersten Halbjahr 2026 rund 30.000 gefälschte Euro-Banknoten in Deutschland registriert.

Die Zahl der Fälschungen sank gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025 um 4,3 Prozent. Der Nennwert der sichergestellten Scheine lag bei rund 1,75 Millionen Euro und damit 5 Prozent niedriger. Rechnerisch kamen sieben falsche Banknoten auf 10.000 Einwohner und Jahr.

100-Euro-Fälschungen steigen deutlich

Auffällig ist vor allem die Entwicklung beim 100-Euro-Schein. Hier stieg die Zahl der Fälschungen um 61 Prozent auf 5.043 Stück. Am häufigsten wurde weiterhin der 50-Euro-Schein gefälscht. Auf ihn entfielen 14.222 Fälle und damit 47 Prozent aller falschen Banknoten.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

  • 30.007 gefälschte Banknoten insgesamt
  • 14.222 falsche 50-Euro-Scheine
  • 5.043 falsche 100-Euro-Scheine, plus 61 Prozent
  • 64.878 gefälschte Münzen, plus 8,6 Prozent
  • 91,1 Prozent der falschen Münzen waren 2-Euro-Stücke

Laut Bundesbank sind weiterhin viele schlicht produzierte Fälschungen mit Aufdrucken wie „MovieMoney“, „Prop copy“, „Facsimile“ oder „Geçersiz“ im Umlauf. Sicherheitsmerkmale fehlen dort häufig vollständig.

Bei Münzen verlief die Entwicklung dagegen nach oben. Die Zahl der Fälschungen stieg von rund 59.700 auf 64.878. Besonders deutlich dominiert die 2-Euro-Münze mit 59.092 Fällen.

Ich finde die Zahlen insgesamt beruhigend, weil Falschgeld bei Banknoten weiterhin selten bleibt. Der starke Anstieg bei falschen 100-Euro-Scheinen zeigt aber, dass ein kurzer Blick auf die Sicherheitsmerkmale gerade bei größeren Beträgen sinnvoll bleibt.

Gesellschaft · 24. Juli 2026

Neue Euro-Scheine: Jetzt kannst du mitentscheiden

Die Europäische Zentralbank hat die Endauswahl für die neuen Euro-Banknoten vorgestellt und eine öffentliche Umfrage gestartet. Die Europäische Zentralbank (EZB)… | mehr

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden 3 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Matze52 💎
    sagt am

    Muss an das Lied von Maik Krüger denken

    Antworten
  2. RolliC 🏆
    sagt am

    Ich hab neulich aus nem Automaten bei einer Volksbank einen alten 50 Euro Schein bekommen, also einen der ersten Generation. Der sah relativ gut aus. Da fragt man sich schon, aus welcher Schatzkiste der kam und vor allem, ob der OK ist… Im Grunde wird so ein Schein so schnell wie möglich ausgegeben.

    Antworten
    1. Stefan K. 🔆
      sagt am zu RolliC ⇡

      Wobei sich die Frage stellt, wer denn haftet, sollte man eine Blüte direkt aus dem Automaten bekommen. Ich meine, wird sowas nicht vor Befüllen eines Automaten geprüft, bzw. kommen die Geldkassetten nicht von solchen Spezialfirmen? Ich stelle mich da wahrscheinlich ein wenig naiv an. 🤔

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Falschgeld in Deutschland: Bundesbank veröffentlicht neue Zahlen
Weitere Neuigkeiten
Neues iPhone von Apple: „Intern nennen es alle Ultra“
in Smartphones
Das ist der erste Google Pixel Tag
in Zubehör
Ein erster Eindruck: Ich habe das Google Pixel 11 Pro ausprobiert
in Testberichte
Tf Bank
TF Bank Tagesgeld mit 3,45 % p. a. gestartet
in Fintech
Stefan Raab ist zurück: Wöchentliche Show startet bald wieder
in Unterhaltung
Geheimdienste bekommen deutlich mehr Befugnisse – mehr KI und aktive Eingriffe
in Gesellschaft
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Frühstartrente beschlossen: So viel Geld sollen Kinder bekommen
in Fintech
Spotify Logo Header 2023
Spotify wird teurer: Neue Preise kommen in Europa an
in Dienste
1,3 Millionen Anschlüsse betroffen: Telekom stellt Technik um
in Telekom
FRITZ!OS 8.50: Diese 5 Neuerungen stecken im Update
in Firmware und Updates