Unterhaltung

17,2 Prozent Wachstum: Joyn feiert neuen Juli-Rekord

René Hesse
Von
1 Kommentar

Der Streamingdienst Joyn hat im Juli 10,6 Millionen Zuschauer erreicht und damit nach eigenen Angaben einen neuen Monatsrekord erzielt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte Joyn laut Seven.One Entertainment Group um 17,2 Prozent zu. Damit lag der Streamingdienst im Juli nach Unternehmensangaben mehr als eine Million Nutzer vor RTL+. Das Nutzungsvolumen blieb zugleich stabil.

Joyn profitiert von Serien, Reality und US-Fiction

Zu den besonders gefragten Inhalten zählten Produktionen aus mehreren Genres. Vor allem Serien und Reality-Formate sorgten laut Anbieter für Reichweite.

Diese Inhalte gehörten im Juli zu den wichtigsten Abrufbringern:

  • „Die Landarztpraxis“
  • „Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof“
  • „Match my Ex“
  • „Navy CIS“

Die ausgewiesenen Zahlen basieren auf dem Marktstandard Bewegtbild der AGF in Zusammenarbeit mit GfK. Die Auswertung wurde am 8. August 2026 erstellt.

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Ein einzelner Rekordmonat entscheidet zwar noch keinen Streaming-Wettbewerb, doch 10,6 Millionen Zuschauer zeigen, dass Joyn inzwischen eine relevante Größe im deutschen Markt ist. Nicht vergessen darf man allerdings: Joyn kann (auch) kostenfrei und werbefinanziert genutzt werden, was bei RTL + nicht der Fall ist.

Zu Joyn →


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  1. Newt 🏆
    sagt am

    Man darf aber auch nicht vergessen, dass man die Konkurrenz RTL+ auch immer hinterher geworfen bekommt. Ich denke, dass ein großer Teil der RTL+ Nutzer nicht den regulären Preis zahlt.

    Antworten

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